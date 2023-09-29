​НБУ продовжив обмін дрібних монет та старих банкнот до кінця війни

Йдеться про розмінні монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок та банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску.

Національний банк продовжив термін обміну монет дрібних номіналів та банкнот гривні старого зразка, введених у обіг до 2003 року, що вилучаються з обігу та перестали бути засобом платежу.

Про це повідомила пресслужба Нацбанку.

Зазначається, що такі монети та банкноти можна буде обмінювати до кінця дії воєнного стану в Україні та ще впродовж трьох місяців (90 днів) після його припинення або скасування.

Йдеться про розмінні монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок та банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску. Вони вже тривалий час вилучаються з обігу, їх не приймають під час готівкових розрахунків за товари та послуги.

Обмін здійснюється безкоштовно й без обмежень:

у підрозділах Національного банку:

у Києві: Контрактова площа, 2А;

у Дніпрі: вул. Воскресенська, 13;

у Львові: вул. Коперника, 4;

в Одесі: вул. Рішельєвська, 8;

Харкові: Театральна пл., 1;

Хмельницькому: вул. Володимирська, 91;

у низці відділень уповноважених банків: АТ «Ощадбанк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Райффайзен Банк», АТ «ПУМБ».

Обмін здійснюється на інші монети і банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, в сумах, кратних 10 копійкам (для розмінних монет).

За даними НБУ, станом на сьогодні в обігу ще залишається майже 7,2 млрд штук монет номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок.

Із початку вилучення їх з обігу здійснено обмін майже 220 млн штук таких монет. Зокрема, упродовж останнього місяця обміняно понад 3 млн штук.

Банкнот старого зразка, введених у обіг до 2003 року, залишається в обігу зовсім мало - близько 1,5% від загальної кількості усіх банкнот в обігу. За 2020–2023 роки здійснено обмін 400 тисяч штук таких банкнот, зокрема 8,4 тисячі штук – упродовж вересня цього року.

Нагадаємо, що з 1 жовтня 2019 року монети 1, 2 та 5 копійок не приймаються для готівкових розрахунків, вони перестали бути платіжним засобом та вилучаються з готівкового обігу. Також із 1 жовтня 2020 року з обігу вилучаються монети номіналом 25 копійок та завершується процес вилучення банкнот номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску.