​НБУ продовжив обмін дрібних монет та старих банкнот до кінця війни

Національний банк продовжив термін обміну монет дрібних номіналів та банкнот гривні старого зразка, введених у обіг до 2003 року, що вилучаються з обігу та перестали бути засобом платежу.
Про це повідомила пресслужба Нацбанку.
Зазначається, що такі монети та банкноти можна буде обмінювати до кінця дії воєнного стану в Україні та ще впродовж трьох місяців (90 днів) після його припинення або скасування.
Йдеться про розмінні монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок та банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску. Вони вже тривалий час вилучаються з обігу, їх не приймають під час готівкових розрахунків за товари та послуги.
Обмін здійснюється безкоштовно й без обмежень:
- у підрозділах Національного банку:
- у Києві: Контрактова площа, 2А;
- у Дніпрі: вул. Воскресенська, 13;
- у Львові: вул. Коперника, 4;
- в Одесі: вул. Рішельєвська, 8;
- Харкові: Театральна пл., 1;
- Хмельницькому: вул. Володимирська, 91;
- у низці відділень уповноважених банків: АТ «Ощадбанк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Райффайзен Банк», АТ «ПУМБ».
Обмін здійснюється на інші монети і банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, в сумах, кратних 10 копійкам (для розмінних монет).
За даними НБУ, станом на сьогодні в обігу ще залишається майже 7,2 млрд штук монет номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок.
Із початку вилучення їх з обігу здійснено обмін майже 220 млн штук таких монет. Зокрема, упродовж останнього місяця обміняно понад 3 млн штук.
Банкнот старого зразка, введених у обіг до 2003 року, залишається в обігу зовсім мало - близько 1,5% від загальної кількості усіх банкнот в обігу. За 2020–2023 роки здійснено обмін 400 тисяч штук таких банкнот, зокрема 8,4 тисячі штук – упродовж вересня цього року.
Нагадаємо, що з 1 жовтня 2019 року монети 1, 2 та 5 копійок не приймаються для готівкових розрахунків, вони перестали бути платіжним засобом та вилучаються з готівкового обігу. Також із 1 жовтня 2020 року з обігу вилучаються монети номіналом 25 копійок та завершується процес вилучення банкнот номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску.