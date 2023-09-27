Вугілля на складах замало. Чи встигне держава накопичити паливо?

Урядовці переконують: енергосистема буде повністю готова до опалювального сезону . Але держава поки що не запасла достатньо вугілля. А Росія знову почала бити по енергооб'єктах.

Скільки вугілля вже накопичили?

За підрахунками Центру Разумкова, дефіцит вугілля сягає близько 500 тисяч тонн: на складах нині 1,3 млн тонн, тоді як потрібно 1,8 млн тонн. Але час поповнити запаси ще є – за планами уряду, склади повинні заповнити до середини жовтня.

Приватні компанії, які володіють тепловими станціями, звітують про імпорт вугілля, адже власного видобутку не вистачить. “ДТЕК імпортує 210 000 тонн вугілля для стійкішого проходження опалювального сезону. Для нас пріоритетним залишається використання українського вугілля. Утім в умовах, коли російські окупанти намагаються знищити українську енергосистему, імпортне паливо додасть нам міцності”, – повідомила пресслужба компанії.

Фото: facebook/Енергореформа генеральний директор Центренерго Андрій Чуркін

Купувати вугілля за кордоном планує і державна компанія “Центренерго”, до складу якої належать три великі теплові станції, які забезпечують струмом мільйони українців. У Центренерго не виключають: ймовірно, доведеться використовувати не лише вугілля. “Нам треба вийти на обсяг щонайменше 80 тис. тонн вугілля на місяць (постачань). То був би достатній резерв. Але ми розробляємо різні сценарії, готуємося максимально. І якщо буде трохи менше, у нас на сьогодні є заміщення – газ і мазут”, – зазначив генеральний директор Центренерго Андрій Чуркін.

Запаси вугілля влітку зменшилися

За перший тиждень вересня запаси вугілля на складах зросли майже на 4%. А ще влітку процес був зворотним.

“Через високі температури протягом останніх двох місяців літа запаси вугілля на складах дещо впали, але вже зараз укладено відповідні контракти, зокрема на імпорт, і вугіллям у необхідному об’ємі ми будемо повністю забезпечені”, – повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Фото: Міністерство енергетики України Міністр енергетики Герман Галущенко

На зменшення запасів вугілля влітку вплинула не лише спека, а й активна підготовка до другого опалювального сезону в умовах війни.

“Частина атомних блоків електростанцій була в плановому режимі, знадобилося додаткове залучення теплової генерації для покриття потреб балансу. Бо ми також тоді бачили, що в нас у тому числі був значний імпорт. Тобто це перша генераційна складова, коли ми використовували вугілля для підтримки енергосистеми”, – пояснила членкиня НКРЕКП Ольга Бабій.

Фото: скрин відео Членкиня НКРЕКП Ольга Бабій

Центренерго: провалена підготовка до зими і зміна керівництва

У серпні Фонд державного майна змінив керівника Центренерго – через погану підготовку до опалювального сезону. Проблеми були і з накопиченням запасів палива, і з ремонтами самих станцій. З того часу оновили фактично весь топменеджмент компанії.

Звільнення почали і на теплових станціях Центренерго. Зокрема, нового керівника отримала Зміївська ТЕС, одна з найбільших в Україні.

Якщо буде замало вугілля, спалимо газ?

За прогнозами Нафтогазу, із серпня і до кінця року на теплових станціях можуть спалити до 1,2 млрд кубометрів блакитного палива. Але чи базовані ці цифри на достатніх запасах інших видів палива на ТЕС, у компанії не уточнили.

Фото: naftogaz.com Очільник НАК Олексій Чернишов

Міністерство енергетики відзвітувало: план закачування газу виконали достроково. Україна вже запасла 14,7 млрд кубометрів блакитного палива в підземних сховищах. І як заявив очільник Нафтогазу Олексій Чернишов європейському галузевому виданню ICIS, “до 1 листопада в сховища буде закачано понад 16 мільярдів кубометрів газу, з яких 3 мільярди кубометрів належатимуть компаніям-нерезидентам”.

Ще у 2020 році Міністерство енергетики пропонувало заборонити спалювати газ на теплових станціях. Відомство зверталося з такою пропозицією до РНБО. Рішення не ухвалили.

Чи може Україна взагалі відмовитися від вугілля?

Такі плани уряд має. Міністерство енергетики навіть називає точну дату – це має статися до 2035 року.

“Ми працюємо над поступовою відмовою від вугілля. Технології в енергетиці не стоять на місці, і поступове заміщення вугілля впродовж наступних 10 років не буде таким ризикованим і болісним, як це було раніше. Цей перехід є найкращим способом підвищити енергетичну та кліматичну безпеку», – впевнений заступник міністра енергетики Ярослав Демченков.

Фото: mev.gov.ua Заступник міністра енергетики Ярослав Демченков

Відмова від вугілля у виробництві електроенергії – це міжнародні зобов'язання України. Однак війна, схоже, може змінити плани. Бо в Міненерго вже заговорили про потребу збільшити видобуток вугілля. Назвали це важливим кроком для проходження опалювального сезону.

«Ми готуємося до складної зими. Адже ворог планує обстріли наших енергооб’єктів. На жаль, ми мали цей досвід минулої зими і знаємо, наскільки це складне випробування”, – попередив міністр енергетики Герман Галущенко.

Уперше за пів року росіяни пошкодили енергетичні об'єкти

Сталося це 21 вересня. Росія атакувала об'єкти на заході та в центрі країни.

“Не можна стверджувати, що це початок нової масованої терористичної хвилі цілеспрямованих атак по енергосистемі. Енергетики не мають такої інформації і не можуть прогнозувати дії ворога. Але в нас немає ілюзій. Ми читаємо повідомлення ГУР Міноборони і знаємо, що ворог цинічний і жорстокий, усі моральні та правові рамки перейшов давно. Тому ми готуємося до будь-яких можливих сценаріїв”, – зазначив голова Укренерго Володимир Кудрицький.

Фото: прес-служба НЕК Укренерго Голова Укренерго Володимир Кудрицький

Різні сценарії пропрацьовують і Сили оборони України, аби захистити українську енергетику від російських ракет. Із добрих новин: Україна отримає нові установки “Гепард”. Саме вони захищатимуть небо над енергетичними об'єктами держави. Але цілком зрозуміло: закрити все і від усього не вдасться. Тому кожен споживач має підготуватися і розуміти, як він діятиме в разі відключень світла, газу чи тепла.