Норвегія виділила Україні $92,5 млн

Йдеться про допомогу на гуманітарні потреби.

Норвегія виділила додатково 1 мільярд норвезьких крон (92,5 млн дол.) для забезпечення українців життєво важливою допомогою.

Про це повідомляє уряд Норвегії.

"Норвегія надає додатково 1 мільярд норвезьких крон, щоб забезпечити українцям доступ до захисту та життєво необхідної допомоги", - йдеться у повідомленні.

"Мирне населення України дуже постраждало унаслідок жорстокої війни Росії. Зусилля українського народу протистояти щоденним нападам на цивільну інфраструктуру героїчні. Їм потрібна наша допомога, щоб пережити ще одну зиму війни", — сказала міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Гюітфельдт.

Гюітфельдт обговорила це питання на відкритті третьої наради старших посадових осіб з гуманітарних питань щодо України в Осло.

На зустрічі також обговорюватимуть, як реалізувати рішення для переходу від короткострокової гуманітарної допомоги до довготермінових зусиль з відновлення.

Нагадаємо, що Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури підписало протокол із Міністерством транспорту Королівства Норвегії про "транспортний безвіз". Тепер двосторонні та транзитні вантажні перевезення будуть здійснюватися без дозволів.