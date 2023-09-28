Переговори щодо зерна з Україною йдуть у “хорошому напрямку”, – міністр сільського господарства Польщі

Міністр агрополітики України Микола Сольський повідомив, що буде говорити з міністром економіки України щодо відкликання скарги проти Польщі у СОТ.

На думку міністра сільського господарства Польщі Роберта Телюса, дискусії щодо поставок українського зерна до Польщі йдуть у “хорошому напрямку” після того, як “певні емоції” вгамувалися.

Про це повідомляє CNN.

“Я радий, що у нас відбулася ця зустріч. Я радий, що ми говоримо про майбутнє, що ми будуємо механізми для майбутнього і ми заспокоюємо певні емоції, які, як ви всі знаєте, нам не прислужилися, і це це, ймовірно, хороший напрямок", - сказав Телус.

Він розповів, що його колега Микола Сольський повідомив, що буде говорити з міністром економіки України щодо відкликання скарги проти Польщі у СОТ.

“Це було б добре, тому що якщо ми хочемо поговорити, ми хочемо шукати рішення, і я думаю, що ми всі хочемо шукати довгострокові рішення, не тільки тут і зараз, але рішення на більш тривалий період, тоді цей укол є непотрібно, тому що це якийсь осколок, коли йдеться про скаргу, яку треба відкликати”, – наголосив Телус.

Також Польща перебуває "на завершальній стадії" переговорів з Литвою про організацію транзиту українського зерна до портів країни.

“Також український міністр запропонував перенести такий самий контроль на німецьку сторону, мова йде про німецькі порти, щоб вони були не на польсько-українському кордоні, а в німецьких портах. Я пообіцяв, що ми це розглянемо", - сказав Телус.

Нагадаємо, Україна розробила процедуру верифікації експорту 4 агрокультур відповідно до рішення Єврокомісії. І наразі не експортує до 5 прикордонних країн агропродукцію без їхнього погодження.