Газовий шантаж провалився. Молдова не платитиме Росії “боргів”

Кишинів відмовився від закупівель російського газу. Молдовська влада також домоглася аудиту рахунків, які їй виставив Газпром . Борги Росія просто придумала.

Фото: Moldovagaz

Борги за газ: реальні чи вигадані?

Історія боргових суперечок між Росією і Молдовою бере свій початок ще з 90-х. Саме тоді Кремль спровокував збройне протистояння між конституційною молдовською владою та сепаратистами у Придністров'ї. Відтоді мешканці регіону не сплачують за спожитий газ. А борги Москва приписує Кишиневу.

Росія виставила колосальні рахунки – на близько 10 мільярдів доларів. Таку суму Молдова не може оплатити навіть теоретично. Наприклад, це втричі більше від усіх доходів молдовського бюджету 2023-го.

Здебільшого газовий борг стосується сепаратистських територій, які перебувають під цілковитим впливом самої Росії. Що ж до власне Молдови, то вона завинила значно менше – трохи більше ніж 700 мільйонів доларів. Але й це платити відмовляється.

“Питання в тому, як акумульовано борг. Були порушення самого Газпрому, коли він за наші гроші гасив борг Лівобережжя (Придністров'я. – LB.ua). Були також крадіжки в підприємства “Молдовагаз” за попереднього керівництва. І також є кабальні умови в самому договорі з Газпромом. Так і виникли ці борги”, – пояснив аналітик енергетичної галузі ГО “Community WatchDog.MD” Серджіу Тофілат.

Фото: ipn.md Серджіу Тофілат

Які результати незалежного аудиту?

У 2022 році уряд Молдови найняв дві компанії провести повний аудит боргів, про які заявляє Газпром. Норвезька Wikborg Rein Advokatfirma A.S. і британська Forensic Risk Alliance & Co працювали рік. І, зрештою, уряд оголосив результати – борги росіяни просто придумали.

“Молдова не збирається виплачувати уявні борги, а громадяни Молдови, очевидно, не зобов'язані за це платити теж”, – заявив прем'єр-міністр Дорін Речан.

Ба більше: аудитори рекомендували уряду Молдови позиватися проти Росії. Бо Москва з метою тиску на Кишинів торік без пояснень скорочувала постачання газу вдвічі, тим самим порушуючи умови контракту.

“Хотіли хутко обдурити нас. Залишили без газу. Зима була на носі. “Давайте швидко підписуйте, що ви за 4 роки повернете $800 млн – і у вас буде газ”, – заявила президентка Молдови Мая Санду.

Фото: EPA/UPG Президентка Молдови Мая Санду

Чи готова Молдова на мирову угоду з Росією?

Молдова все ж готова сплатити Росії частину боргу – майже 10 мільйонів доларів. І ця сума заледве чи загасить апетити Кремля.

Натомість компанія “Молдовагаз”, яка і відповідає за закупівлю палива в Росії, з результатами аудиту не погодилася. Там заявили: висновки іноземних компаній не мають юридичних наслідків.

Позицію Молдовагазу легко пояснити – 50% компанії належать Газпрому. Лише 35,33% акцій володіє уряд Молдови. І ще 13,44% – адміністрації невизнаного Придністров'я.

Чи купує Молдова газ у Кремля?

Ситуація кардинально змінилася за останні чотири роки. Молдова модернізувала один газопровід, яким раніше качали російське паливо на Балкани – тепер він працює в режимі реверсу. До речі, за потреби цим газогоном можна постачати паливо і в Україну.

Також Молдова побудували новий газопровід до Румунії. Таким чином Кишинів повністю відмовився від газу з Росії.

“З грудня 2022 року ми купуємо газ у інших постачальників. І за більш цікавими цінами, ніж у Газпрому. Наприклад, ми закупили 400 мільйонів кубометрів (цього на пів зими вистачить) за ціною приблизно 420 доларів. За договором з Газпромом, ціна за серпень була б 526 доларів, за вересень – уже 568 доларів”, – розповів Серджіу Тофілат.

Для закупівлі газу в інших постачальників Молдова створила ще одну компанію – “Energocom”. Російського капіталу в ній немає.

Фото: EPA/UPG Молдовсько-румунський газопровід Ясси - Унгени в с. Загаранча, Молдова.

Енергетична залежність від маріонеткового Придністров'я

Якщо з газом ситуація в Молдові виглядає оптимістично, то з електроенергією – навпаки. Головним виробником струму є Молдовська державна районна електростанція. І розташована вона на території Придністров'я.

Власником електростанції також є Росія, і в Москві придумали нехитру схему, як фінансувати сепаратистський режим. Річ у тім, що ця електростанція працює на газі. Росія постачає блакитне паливо до Молдови, значну частину його задарма споживає Придністров'я, у тому числі й тамтешня електростанція. Але рахунок Москва виставляє Кишиневу.

Натомість конституційна влада Молдови змушена купувати електроенергію в сепаратистів. Бо власна генерація покриває лише 20% потреби. Маніпуляції з газом та виробництво електроенергії – це половина бюджету проросійської псевдореспубліки.

“Ми зіштовхуємося з молдовським театром абсурду. Купуючи електроенергію з лівого берега (Придністров'я), яку виробляють з російського газу, ми тим самим утримуємо цей антиконституційний режим. Який також є загрозою і для України, якщо врахувати розміщення там групи російських військ”, – підкреслює депутат парламенту Молдови Оазу Нантой.

Купити достатньо електроенергії деінде і за прийнятними цінами молдовський уряд поки що не може. До повномасштабного вторгнення великим постачальником була Україна. Але через російські атаки на нашу енергетику тепер це неможливо.

Молдова будує високовольтну лінію з Румунії. За прогнозами уряду, роботи мають завершити наступного року. Саме тоді Кишинів зможе остаточно позбутися енергетичної залежності від Росії.