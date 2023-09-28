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Антикорупційний реєстр НАЗК знову доступний на Єдиному держпорталі відкритих даних, – Федоров

Тепер кожен може перевірити, чи причетна людина або бізнес до корупції. 

Антикорупційний реєстр НАЗК знову доступний на Єдиному держпорталі відкритих даних, – Федоров
Михайло Федоров
Фото: LB.ua

Антикорупційний реєстр НАЗК знову доступний на Єдиному держпорталі відкритих даних

Про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров. 

“Тепер кожен може перевірити, чи причетна людина або бізнес до корупції, щоб не співпрацювати з підприємствами та людьми, які мають корупційний бекграунд. Також реєстр допоможе журналістам і громадськості викривати корупційні схеми”, - йдеться в повідомленні.

Міністр нагадав, що під час повномасштабного вторгнення доступ до багатьох реєстрів закрили через безпекові питання. Команда Мінцифри працює із силовим блоком, щоб максимально відкрити доступ до даних, адже прозорість — основа демократичного суспільства.  

Нагадаємо, раніше уряд розширив перелік бізнесів, які можуть долучитися до єВідновлення. Якщо МСС-код вашої компанії є у списку, можна подати заяву на участь у програмі.

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