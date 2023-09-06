Національний банк України викарбував і ввів у обіг пам’ятну монету "Воєнна розвідка України" в переддень професійного свята співробітників спецслужби.

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Присвячену воїнам-розвідникам монету презентували голова НБУ Андрій Пишний та начальник ГУР МО генерал-майор Кирило Буданов.

Фото: ГУР Міноборони

"Успіхи та здобутки розвідників зазвичай не є загальновідомими, але прийде час і український народ обов’язково дізнається невідомі імена сучасних Героїв. Ми не можемо зараз подякувати усім розвідникам поіменно, але можемо вшанувати честь Воєнної розвідки. Ця монета - присвята справжній непереможності та силі духу наших Героїв", - сказав Пишний.

Буданов висловив вдячність за добрі слова та відзначення ролі українських розвідників у визвольній війні.

"Сьогодні ми маємо здатність абсолютно в будь-якій точці досягати противника. Кара неминуча. Ми нищили ворога, нищимо і будемо нищити надалі. Ні на мить не зупиняємось на досягнутому, рухаємось вперед. Наша мета ― вільна, незалежна, соборна Україна", - наголосив він.

Під час заходу начальник ГУР МО України та Голова НБУ підписали перші пам’ятні набори, які будуть розіграні з благодійною метою.

Монета "Воєнна розвідка України" має номінал 5 гривень. Тираж – до 75 000 штук. Придбати її можна в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку.

Нагадаємо, з 1 серпня НБУ оголосив про акцію "Смілива гривня". Її мета - зібрати монети номіналами 10, 50 копійок та 1, 2, 5 і 10 гривень і передати у два банки на підтримку української армії.