ЄС готовий подвоїти виробництво артилерійських снарядів, - міністр оборони Естонії

Виробництво артилерійських боєприпасів у Європі планується подвоїти цього чи наступного року.

Про це виданню Bloomberg повідомив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

«Ми бачимо, що європейські промислові потужності зросли, тому це позитивна тенденція. Ймовірно, до кінця року або на початку наступного ми зможемо виробляти майже вдвічі більше, ніж виробляли в Європі рік тому», — сказав Ханно Певкур.

Європейський Союз прагнув швидко збільшити виробництво 155-мм артилерійських снарядів як для підтримки допомоги Києву, так і для поповнення запасів, оскільки Україна та Росія спалюють боєприпаси у війні на виснаження. Але роки обмежених витрат на озброєння залишили оборонну промисловість Європи недостатньою для швидкого нарощування виробництва після того, як Росія вторглася в Україну минулого року.

Певкур не уточнив обсягів, яких очікується досягти в промисловості, але в документі про політику Естонії, надісланому державам-членам на початку цього року, говориться, що блок має потужність виробляти близько 300 000 снарядів на рік.

Подвоєння цієї цифри означатиме виробництво 600 000 снарядів до кінця цього року, причому виробництво продовжуватиме зростати. Особа, знайома з цим питанням, сказала, що наступного року потужність становитиме 1 мільйон снарядів.

Тим не менш, ЄС поки не вдається виконати свою обіцянку надіслати Україні 1 мільйон артилерійських снарядів до лютого - це план, ухвалений на початку цього року на основі пропозиції Естонії. Збройні сили України терміново просять більше боєприпасів для свого контрнаступу.

Наразі блок витратив близько половини з 2 мільярдів євро (2,2 мільярда доларів), виділених на ці зусилля, але доставив в Україну лише близько 224 000 боєприпасів і 2300 ракет із наявних запасів, заявив глава зовнішньополітичного відомства блоку Жозеп Боррель наприкінці серпня.

Офіційні особи ЄС кажуть, що вони стурбовані тим, що країни-члени наразі відправили лише чверть потрібних боєприпасів до України та не досягнуть мети.

Решту фінансування ЄС було виділено для заохочення спільних закупівель боєприпасів державами-членами блоку. Певкур закликав країни підписати контракти з оборонними компаніями для подальшого нарощування виробництва.

"Ми маємо використати всі можливості, щоб досягти цих 1 млн боєприпасів для України”, - сказав естонський міністр оборони.

Нагадаємо, нещодавно Європейське оборонне агентство підписало перші контракти на спільну закупівлю боєприпасів калібру 155 мм для України. Незабаром будуть укладені інші рамкові контракти.

Боєприпаси, які закуповуються, стосуються найпоширеніших самохідних гаубиць, які країни ЄС відправили в Україну: французький Caesar; польський “Краб”, німецька Panzerhaubitze 2000 і словацька “Зузана”.