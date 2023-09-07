Головне за ніч та ранок. Четвер, 7 вересня

Нічна ворожа атака на Одещину, 39 бойових зіткнень, наступальні дії Сил оборони, втрати окупантів, вибухи в Ростові-на-Дону.

Ворожі атаки на Одещину не припиняються.

Уночі росіяни випустили по Україні 33 ударні БпЛА Shahed. Переважно били по південних районах Одеської області. ППО вдалося збити 25 ворожих безпілотників, повідомили в Повітряних силах.

"У ніч на 7 вересня 2023 року російські окупанти атакували Сумщину та Одещину кількома групами ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” з північного, південно-східного та південного напрямків (Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, мис Чауда – ТОТ, Крим)", – йдеться у повідомленні.

Атака на Ізмаїльський район Одещини стала вже четвертою за пʼять днів.

Постраждала одна людина – водій вантажівки отримав легку травму ноги, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

"Унаслідок сьогоднішнього нальоту «шахедів» у декількох населених пунктах пошкоджені об’єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор, адміністративна будівля", – йдеться в повідомленні.

Попередня атака на Ізмаїльський район відбулася вчора. Загинула одна людина – працівник підприємства.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби на фронті відбулось 39 бойових зіткнень.

Ворог завдав 10 ракетних, 69 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Авіація Сил оборони завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Підрозділами ракетних військ та артилерії уражено 4 склади боєприпасів, 12 артилерійських засобів, 2 пункти управління, 1 зенітно-ракетний комплекс, 1 станцію радіоелектронної боротьби, 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 7 вересня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 610 російських загарбників, 9 танків, 21 бойову броньовану машину і 37 артсистем. Загалом РФ вже втратила в Україні майже 267 тисяч військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

На Мелітопольському напрямку мали успіх південніше Роботиного та західніше Вербового. Закріплюються на досягнутих рубежах, повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов у ефірі телемарафону.

"На Бахмутському напрямку продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут", – додав він.

Також захисники продовжують стримувати наступ ворога на Авдіївському та Марʼїнському напрямках.

У російському місті Ростов-на-Дону цієї ночі лунали вибухи. Росіяни стверджують, що їхня ППО збивала безпілотники.

За словами очевидців, було три вибухи, потім почалася пожежа. Щонайменше один із вибухів пролунав поруч зі штабом Південного військового округу.

Про вибухи заявили і в інших регіонах РФ. У Брянській області, згідно з заявою росіян, збили три безпілотники і уламки пошкодили вокзал.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!