Йому повідомили про підозу за двома статтями КК.

Служба безпеки викрила у Кривому Розі російського інформатора, який "зливав" ворогу напрямки польотів бойової авіації Збройних сил України на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зловмисник фіксував напрямки польотів бойових літаків та гвинтокрилів ЗСУ, які виконували завдання на фронті. Отриману інформацію він переправляв через соцмережу "Вконтакте" у вигляді фото з координатами.

Ворожим поплічником виявився мешканець Кривого Рогу, який після 24 лютого 2022 року почав збирати та поширювати відомості про дислокацію Сил оборони. Він вийшов на свою знайому з міста Краснодар, яка перебуває у полі зору російських спецслужб. Саме через неї інформація про маршрути переміщення української військової техніки та наслідки повітряних атак рф могли потрапити до окупантів.

Фото: СБУ

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено комп’ютерну техніку, яку він використовував у підривній діяльності на користь країни-агресора. Також в його помешканні вилучено заборонену символіку комуністичного режиму.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ); ч. 1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, що поліція встановила особу, яка 31 липня зняла на відео приліт російської ракети в Кривому Розі та опублікувала його в мережі.

Як повідомлялося, 31 липня росіяни вдарили двома ракетами по Кривому Рогу. Одна з них влучила у 9-поверховий будинок, друга – в освітній заклад.Відомо про шістьох жертв ворожої атаки. Серед загиблих – дівчинка десяти років.

1 серпня у Кривому Розі оголосили днем жалоби.