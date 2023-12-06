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До 15 років ув’язнення засудили російського військового, який на Харківщині відкрив вогонь по родині

Суд визнав російського військовослужбовця винним за фактом жорстокого поводження з цивільним населенням, а також віддання наказу про вчинення таких дій, поєднаного з закінченим замахом на умисне вбивство.

До 15 років ув’язнення засудили російського військового, який на Харківщині відкрив вогонь по родині
Фото: Харківська обласна прокуратура

Завершився суд над російським військовим, який розстріляв авто із цивільними. Обвинувачений є мешканцем Москви, старшим лейтенантом, командиром 1-ої мотострілецької роти 1-ого мотострілецького батальйону БТГр 15 мотострілецького полку 2-ої мотострілецької дивізії 1-ої танкової армії Західного ВО (в/ч 31134).

"Прокурори довели, що 23 червня 2022 року поблизу села Велика Комишуваха Ізюмського району російські військові розстріляли автомобіль із цивільними. У ньому подружжя з Донеччини їхало до міста Бахмут, щоб евакуювати літніх хворих батьків", – повідомили у прокуратурі.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Жінка намагалась врятувати чоловіка, проте окупанти продовжили обстріли. У цей час українські військові проводили аеророзвідку та зафіксували розстріл автівки. Побачивши коптер, жінка не розуміла, що їй робити, але пішла за ним, бо тільки так могла врятувати своє життя та життя чоловіка. Дрон привів її до місця дислокації українських військових.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Окупанти, які розстріляли авто, подумали, що чоловік помер. Вони скинули його тіло у траншею на узбіччі дороги. Там постраждалий пролежав понад 30 годин без тями, а потім  самотужки дійшов до бази ЗСУ. Він отримав тяжкі тілесні ушкодження: черепно-мозкову травму, проникаючі поранення грудної клітини та живота.  

Українські військові перехопили розмову окупанта із дружиною, під час якої той вихвалявся, що вбив людину. 

Після деокупації правоохоронці провели огляд місця події та вилучили всі речові докази. Було встановлено місцезнаходження БМП з 30-міліметровою гарматою, з якої окупанти обстріляли автомобіль. Також було вилучено 10 гільз від крупнокаліберного озброєння.

Суд визнав російського військовослужбовця винним за фактом жорстокого поводження з цивільним населенням, а також віддання наказу про вчинення таких дій, поєднаного з закінченим замахом на умисне вбивство, вчиненого за попередньою змовою групою осіб. Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі. 

Строк відбуття засудженим покарання почне обчислюватись з моменту його фактичного затримання.

Ідентифікація російських військовослужбовців, які причетні до воєнних злочинів на Харківщині, триває.  

Також українські правоохоронці працюють над тим, щоб воєнні злочинці були покараними:

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