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СБУ розслідує понад тисячу проваджень про катування і тортури цивільних українців з боку окупантів, - ZMINA

Майже половина з них (453 провадження) – це катування і тортури цивільного населення на території Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

СБУ розслідує понад тисячу проваджень про катування і тортури цивільних українців з боку окупантів, - ZMINA
Фото: npu.gov.ua

Від початку повномасштабного вторгнення Росії слідчі Служби безпеки України здійснюють досудові розслідування в понад тисячі проваджень про катування, тортури, побої та інші насильницькі дії з боку російських військових щодо цивільних.

Про це повідомляє Центр прав людини ZMINA на основі відповіді на інформаційний запит до СБУ.

Всього спецслужба розслідує понад 57 тисяч кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни. 

"За фактами жорстокого поводження військовослужбовцями РФ з цивільним населенням (катування, тортури, побої, та інші насильницькі дії) – розслідується понад 1 тисяча кримінальних проваджень”, – йдеться у відповіді. При цьому майже половина з них (453 провадження) – це катування і тортури цивільного населення на території Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

За свідченнями потерпілих та свідків, допити і катування проводили співробітники російської ФСБ, а також військові, росгвардійці, бойовики так званої “донецької народної республіки” та особовий склад “Групи Вагнера”.

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Нагадаємо, раніше Комісія ООН встановила, що Росія здійснила численні воєнні злочини в Україні.

Служба безпеки встановила особу одного російського окупанта, який причетний до масових катувань військовополонених та мирних жителів у тимчасово захопленій частині Запорізької області. Також спецслужба повідомила про підозру бойовику російського ГРУ, котрий катував людей струмом.

За даними Офісу Генпрокурора, із початку повномасштабної війни від тортур росіян постраждали 75 українських дітей.

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