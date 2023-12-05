Переможця конкурсу на посаду голови НАЗК можуть визначити до 10 лютого, - комісія

Переможця конкурсу на посаду голови Національного агентство з питань запобігання корупції можуть визначити орієнтовно до 10 лютого.

Про це Укрінформу повідомили в конкурсній комісії.

"Для нас важливо забезпечити, щоб усі кандидати, що претендують на посаду голови НАЗК, змогли подати свої документи. Ми докладаємо максимуму зусиль, щоб належним чином поінформувати всіх зацікавлених осіб про умови та терміни подачі документів, зокрема через наші ресурси в соціальних мережах та ЗМІ. Ми раціонально і ретельно підходимо до всіх етапів відбору, дотримуємося термінів та вимог, які закладені у регламент роботи комісії. Наразі немає передумов для затягування конкурсу, і ми очікуємо, що відбір завершиться в першій половині лютого наступного року", - зазначила членкиня комісії Лора Стефан.

Комісія продовжила термін прийому документів від потенційних кандидатів до 17:00 22 грудня 2023 року. При цьому вона не обмежена у своїй роботі над добором кандидатів терміном до 15 січня - у цей день завершуються повноваження теперішнього голови, але не робота комісії.

"Чи означає перенесення терміну, що комісія тепер матиме менше часу на перевірку кандидатів і відбір буде менш ретельний? Ні, всі етапи конкурсу посуваються також на 3 тижні відповідно. Комісія не буде скорочувати інші етапи конкурсу через продовження терміну подання документів заявниками. Очікується, що переможець конкурсу буде визначений орієнтовно до 10 лютого", - зазначили у комісії.

Опублікувати списки усіх кандидатів, які подалися на посаду голови НАЗК, комісія планує 27 грудня. А перелік кандидатів, допущених до участі у конкурсі, буде оприлюднено 28 грудня за результатами засідання комісії.

Після цього кандидати мають пройти тестування кандидатів на загальні здібності, психологічний тест, наступні кроки – тестування на знання законодавства та інтерв’ю з психологом. Потім передбачене виконання практичних завдань, які включають розгляд лідерського кейсу та подання на розгляд комісії стратегічного бачення розвитку НАЗК. З кандидатами будуть проведені індивідуальні інтерв’ю. Протягом конкурсу учасники також проходять перевірку на доброчесність.

Очікується, що остаточно етапи конкурсу та терміни їх проведення будуть затверджені комісією та оприлюднені до 22 грудня 2023 року.

Прийом документів для участі у конкурсі на посаду голови НАЗК розпочався 13 листопада.

З 2020 року НАЗК очолює Олександр Новіков. Його повноваження закінчуються в січні 2024 року.

Як призначають голову НАЗК

Очільник Нолова НАЗК призначається на посаду Кабінетом міністрів за результатами відкритого конкурсного відбору строком на чотири роки та не може обіймати цю посаду двічі поспіль. У жовтні цього року Кабмін затвердив конкурсну комісію з відбору голови НАЗК.

Новікова обрали очільником НАЗК у 2019 році. Він був прокурором Департаменту нагляду за дотриманням законів. Окрім нього, на цю посаду в фінальному відборі претендували ще семеро осіб. Загалом Комісія з відбору кандидатів отримала 32 заявки на посаду. 22 претенденти мали юридичну освіту, а дев'ятеро - науковий ступінь.