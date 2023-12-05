Служба безпеуи затримала ексзаступника голови громади на Сумщині, який виявився агентом Росії і для контакту з куратором пройшов "полон" у рашистів. Потім він збирав розвіддані на прикордонній території області.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За матеріалами слідства, чоловік був завербований ще до початку повномасштабного вторгнення. А до травня 2022 року обіймав посаду заступника однієї з об’єднаних територіальних громад регіону.

Коли частину Сумщини окупували, він виїхав до Росії через ворожий блокпост. Там він зустрівся зі своїм куратором з ФСБ, від якого отримав завдання. За кілька днів російський агент повернувся, а своє зникнення пояснював начебто перебуванням "у полоні" росіян.

Перебуваючи на посаді заступника голови ОТГ, чоловік продовжив збирати інформацію про місця переміщення та озброєння українських захисників. А згодом, для розширення своїх можливостей, зловмисник звільнився з посади та влаштувався до місцевої агрофірми, і під виглядом робочих поїздок розвідував інформацію для окупантів.

Використовуючи особисті зв’язки, зрадник збирав персональні дані командирів військових частин та очільників місцевих громад.

Затримали його під час спроби передати геолокації декількох підрозділів Сил оборони. У чоловіка вилучили мобільний телефон, який він використовував для фотофіксації об’єктів та комунікації з ФСБ.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

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