Уночі сили ППО збили 10 російських ударних безпілотників із 17

Ворог атакував із двох напрямків – Курська область та Приморсько-Ахтарськ. Також було застосовано зенітні керовані ракети С-300.

У ніч на 5 грудня Росія атакувала Україну ударними БпЛА "Shahed-136/131" з двох напрямків – Курська область та Приморсько-Ахтарськ, а також зенітними керованими ракетам С-300, які спрямувала по цивільних об’єктах Донеччини та Херсонщини.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Усього в ударі зафіксовано 17 ударних БпЛА типу "шахед" та шість зенітних керованих ракет ЗРК С-300.

В результаті бойової роботи знищено 10 безпілотників в різних регіонах України.

До відбиття повітряного нападу ворога залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Нагадаємо, минулої доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши 2 керовані ракети Х-59 та 22 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони було знищено 14 ворожих дронів та 1 керовану ракету Х-59.