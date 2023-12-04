Головне за понеділок, 4 грудня: бої під Авдіївкою та Мар’їнкою, дебати щодо переговорів про членство України в ЄС

Завтра, 5 грудня, постійні представники 27 держав-членів Європейського Союзу в Брюсселі почнуть обговорення рішення майбутнього саміту ЄС в частині щодо відкриття переговорів із Україною та іншими кандидатами. Крім того, на зустрічі обговорюватиметься проєкт угоди щодо надання 50 мільярдів євро бюджетної підтримки Києву до 2027 року, пише Reuters із посиланням на власні джерела.

Зустріч є початком підготовки серед 27-ми до саміту лідерів Європейського Союзу 14-15 грудня, на якому мають визначитися щодо перспектив інтеграції України, Молдови, Грузії та Боснії.

Зокрема, на засіданні у вівторок розпочнеться обговорення проєкту угоди саміту лідерів. Не очікується остаточних рішень, але початок дебатів між державами-членами дасть уявлення про те, наскільки ймовірно чи ні дасть саміт "зелене світло" Україні.

Інформацію про формулювання щодо Києва, Кишинева й Тбілісі частково підтверджує журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

За інформацією видання, Єврокомісія запропонувала, щоб саміт ЄС погодився розпочати переговори з Україною – можливо, у березні, або коли Київ виконає остаточні умови. Для рішення про початок переговорів про членство з Україною необхідна одностайність серед країн-членів.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 61 бойове зіткнення.

Ворог завдав 5 ракетних та 44 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Авдіївському напрямку українські воїни в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного Донецької області відбили 15 атак ворога, який безуспішно, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога, який в районах Мар’їнки та Новомихайлівки, за підтримки авіації, здійснив 14 безуспішних атак на позиції наших захисників.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 4 грудня – в нашій новині.

Упродовж дня росіяни атакували Нікополь, Марганець та Червоногригорівську громаду Дніпропетровщини. Внаслідок атак зруйнована нікопольська гімназія, пошкоджені лінії електропередач та житлові будинки, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Унаслідок ударів понівечена гімназія та 4 житлові будинки, пошкоджені 3 господарські споруди та лінії електропередач. Також горіла покинута будівля.

"Вдень свою зброю російська армія спрямувала на Криворіжжя. Вибух там пролунав і ввечері. Наслідки ракетного удару уточнюються. Попередньо, без жертв та постраждалих", – додав Лисак.

У Страткомі ЗСУ підтвердили, що завдали удару 3 грудня по нафтово-мастильних складах в окупованому Луганську. Інформацію підтвердження оприлюднили на сторінці Страткому у Telegram.

"Вчора 3 грудня 2023 Сили оборони завдали успішного вогневий удар по нафтово-мастильним складам, які знаходяться у межах тимчасово окупованого Луганська", – йдеться у повідомленні.

У Новогродівці, що на Донеччині, на місці влучання ворожої ракети у триповерховий житловий будинок в центрі міста під завалами знайшли тіло дитини.

"Станом на ранок 04.12.2023 з-під завалів дістали тіло дівчинки. Батьків дитини, які, ймовірно, досі перебувають під завалами, не знайшли", – повідомив начальник Новоградівської МВА Олександр Шевченко.

Пошукові роботи тривають.

В Новогродівській громаді оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок обстрілу мешканцями. Жалоба триватиме від понеділка, 4 грудня, до середи, 6 грудня.

В Україні повністю налагоджено виробництво більшості моделей БпЛА. Наразі абсолютна більшість дронів, закуплених для ЗСУ, — українського виробництва. Імпортують лише кілька моделей, розповів міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

"Це добре, що МінОборони нарощує закупівлю дронів. І радий, що абсолютна більшість дронів, що закуповуються для сил оборони – вже вироблені в Україні. За імпортом заходить вже тільки кілька моделей", – розповідає міністр.

За словами Камишіна, українське виробництво вже спроможне видати пристойну кількість дронів. Від найменших і найдешевших fpv до далекобійних аналогів шахедів.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!