"Більшість дронів, закуплених для Сил оборони, українського виробництва", – Камишін

В Україні повністю налагоджено виробництво більшості моделей БпЛА. Наразі абсолютна більшість дронів, які закуплені для ЗСУ, українського виробництва. Імпортують лише кілька моделей, – розповів міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

"Це добре що МінОборони нарощує закупівлю дронів. І радий що абсолютна більшість дронів що закуповуються для сил оборони – вже вироблені в Україні. За імпортом заходить вже тільки кілька моделей", – розповідає міністр.

За словами Камишіна, українське виробництво вже спроможне видати пристойну кількість дронів. Від найменших і найдешевших fpv до далекобійних аналогів шахедів.

"Стабільна контрактація дозволить нарощувати далі виробничі спроможності", – додає він.

Нагадаємо, у Держбюджеті на закупівлю безпілотників у наступному році передбачено понад 43 млрд гривень.