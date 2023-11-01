Чипи M3, поліпшені MacBook і монітори iMac - що було на презентації Apple

Техногігант Apple представив на другій осінній презентації лінійку нового покоління процесорів М3, сучасні MacBook і монітор iMac. Презентація пройшла вночі 31 жовтня й офіційно називалася "Лякаюче швидко", бо тривала 30 хвилин. Чим відрізняються вдосконалені технології та що показали на презентації?

M3, M3 Pro і M3 Max - чип нового сімейства

Сама презентація тривала близько півгодини. Почалася вона зі вступного ролика, після чого послідував опис нового покоління чипів М3 для комп'ютерів. Їх будуть вбудовувати в останні моделі макбуків.

Більш сучасна технологія конфігурації трьохнанометрових процесорів отримали низку переваг. Зокрема це стосується збільшеної продуктивності та швидкості роботи, запатентованої технології трасування променів, підвищенні відображення рухів на екрані та графіки в кілька разів.

Чипи підходять як для повсякденних офісних завдань, так і для комп'ютерних ігор і професійного дизайну.

MacBook 14" і MacBook 16"

На другій частині презентації розповіли про нові MacBook Pro 14" і MacBook Pro 16". Вони будуть обладнані чіпами M3, M3 Pro і M3 Max відповідно. Вони відрізняються від інших моделей не лише новим процесором, а й додатковими перевагами:

У MacBook Pro Max тепер обсяг пам'яті збільшили до 128 Гб, що набагато більше, ніж у попередніх версіях.

Кількість ядер тепер становить від 8 до 16 CPU і від 10 до 40 GPU в різних моделях.

Матриця дисплея Liquid Retina XDR покращилася до 600 ніт - він став набагато яскравішим і чіткішим.

У відео презентації показали також, як працюють макбуки - швидкість графіки збільшилася в кілька разів. Це обладнання чудово підходить для професійної роботи з 3D-візуалізацією та обробки відео в потужних програмах.

Оновлений iMac монітор

Шанувальники Apple думали, що на цій презентації покажуть також нову техніку з портами Type-C та унікальні монітори, але поки що показали тільки оновлені екрани.

iMac 24" візуально схожий на попередню лінійку моніторів (у них та ж підставка, забарвлення і розмір), але технологічні конфігурації відрізняються. Екран став потужнішим, виробником, збільшилася швидкість графіки та відображення рухів.

Нове обладнання надійде в продаж вже через кілька тижнів, а відразу ж його можна буде купити в спеціалізованому інтернет-магазині mrfix.ua. Тут представлена оригінальна техніка від виробника.