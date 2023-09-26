Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Кримська генотьба
Кримська генотьба
Месія в пошуках компартії
Месія в пошуках компартії
Помер народний депутат Андрій Іванчук
Помер народний депутат Андрій Іванчук
27 вересня у Києві попрощаються з екскерівницею київського бюро Радіо Свобода Інною Кузнецовою
27 вересня у Києві попрощаються з екскерівницею київського бюро Радіо Свобода Інною Кузнецовою
Президент змінив дати деяких свят, зокрема, Дня хрещення Русі та Дня Українського козацтва
Президент змінив дати деяких свят, зокрема, Дня хрещення Русі та Дня Українського козацтва
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Помилки перекладів: кожна складна проблема має просте, зрозуміле, неправильне рішення
Помилки перекладів: кожна складна проблема має просте, зрозуміле, неправильне рішення
Шпигуни біля Папи: новопризначений посол Росії у Ватикані Солтановський - офіцер розвідки РФ, - ЗМІ
Шпигуни біля Папи: новопризначений посол Росії у Ватикані Солтановський - офіцер розвідки РФ, - ЗМІ
ГоловнаТехнології

TikTok і Meta отримали попередження про необхідність посилити боротьбу з проросійською пропагандою на тлі виборів у Словаччині

В інакшому випадку вони будуть оштрафовані відповідно до нових норм ЄС.

TikTok і Meta отримали попередження про необхідність посилити боротьбу з проросійською пропагандою на тлі виборів у Словаччині
Фото: EPA/UPG

Посадовці Євросоюзу у приватному порядку закликали техногігантів Alphabet (Google), TikTok, Meta (Facebook) посилити боротьбу з проросійською пропагандою на тлі виборів у Словаччині. Інакше їм загрожує штраф, пише Politico.

За даними журналістів, на тижні, що почався 11 вересня, в Братиславі Європейська комісія та уряд Словаччини провели зустрічі з представниками компаній та сказали виділити додаткові ресурси на викорінення мови ненависті, дезінформації та проросійської пропаганди напередодні голосування 30 вересня. Серед європейських і словацьких регуляторів зростає стурбованість тим, що дезінформація та прокремлівська ідеологія поширюються серед місцевих користувачів соціальних мереж, зокрема прихильників Роберта Фіцо – колишнього прем’єр-міністра країни. 

Фіцо закликав припинити військову підтримку України, і його партія наразі лідирує в опитуваннях.

"Майбутнє голосування в східноєвропейській країні знаменує собою важливий перший тест для нових цифрових правил ЄС. Відповідно до Закону про цифрові послуги блоку, платформи соціальних медіа повинні демонструвати, як вони активно видаляють незаконний контент і усувають іноземну пропаганду. Якщо вони цього не зроблять, їм загрожує штраф у розмірі до 6% їхнього річного світового доходу", – йдеться у матеріалі.

Компанії домовилися посилили співпрацю зі словацькими організаціями з перевірки фактів. Вони також зазначили, що внесли внутрішні зміни для боротьби з потенційно шкідливим вмістом.

Тим не менш, майбутні вибори в Словаччині покажуть, чи нові європейські правила соціальних медіа працюватимуть на ділі. За даними Politico, в опитуваннях лідирує популістська партія країни Smer-SD. Якщо їй вдасться отримати найбільшу кількість місць у парламенті, Словаччина може зменшити підтримку України.

Керівники X також були запрошені на обговорення, але не змогли бути присутніми, за словами двох осіб, процитованих вище. Компанія не відповіла на запит про коментар. Meta, Alphabet і TikTok відмовилися коментувати зустрічі в Братиславі.

Словаччина є одним із важливих союзників України у питанні постачання та транзиту озброєння, а також експортного шляху для української агрпродукції.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies