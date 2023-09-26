TikTok і Meta отримали попередження про необхідність посилити боротьбу з проросійською пропагандою на тлі виборів у Словаччині

В інакшому випадку вони будуть оштрафовані відповідно до нових норм ЄС.

Посадовці Євросоюзу у приватному порядку закликали техногігантів Alphabet (Google), TikTok, Meta (Facebook) посилити боротьбу з проросійською пропагандою на тлі виборів у Словаччині. Інакше їм загрожує штраф, пише Politico.

За даними журналістів, на тижні, що почався 11 вересня, в Братиславі Європейська комісія та уряд Словаччини провели зустрічі з представниками компаній та сказали виділити додаткові ресурси на викорінення мови ненависті, дезінформації та проросійської пропаганди напередодні голосування 30 вересня. Серед європейських і словацьких регуляторів зростає стурбованість тим, що дезінформація та прокремлівська ідеологія поширюються серед місцевих користувачів соціальних мереж, зокрема прихильників Роберта Фіцо – колишнього прем’єр-міністра країни.

Фіцо закликав припинити військову підтримку України, і його партія наразі лідирує в опитуваннях.

"Майбутнє голосування в східноєвропейській країні знаменує собою важливий перший тест для нових цифрових правил ЄС. Відповідно до Закону про цифрові послуги блоку, платформи соціальних медіа повинні демонструвати, як вони активно видаляють незаконний контент і усувають іноземну пропаганду. Якщо вони цього не зроблять, їм загрожує штраф у розмірі до 6% їхнього річного світового доходу", – йдеться у матеріалі.

Компанії домовилися посилили співпрацю зі словацькими організаціями з перевірки фактів. Вони також зазначили, що внесли внутрішні зміни для боротьби з потенційно шкідливим вмістом.

Тим не менш, майбутні вибори в Словаччині покажуть, чи нові європейські правила соціальних медіа працюватимуть на ділі. За даними Politico, в опитуваннях лідирує популістська партія країни Smer-SD. Якщо їй вдасться отримати найбільшу кількість місць у парламенті, Словаччина може зменшити підтримку України.

Керівники X також були запрошені на обговорення, але не змогли бути присутніми, за словами двох осіб, процитованих вище. Компанія не відповіла на запит про коментар. Meta, Alphabet і TikTok відмовилися коментувати зустрічі в Братиславі.

Словаччина є одним із важливих союзників України у питанні постачання та транзиту озброєння, а також експортного шляху для української агрпродукції.