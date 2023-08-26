Нова технологія використовує електроди на поверхні мозку для перекладу мозкових сигналів в мову і міміку.

Жінка, паралізована після інсульту стовбура мозку, стала першою у світі, хто може "говорити" через цифровий аватар.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Nature, повідомляє Liga.

Нова технологія використовує електроди на поверхні мозку для перекладу мозкових сигналів в мову і міміку. Це відкриття надає перспективи для інтерфейсів між мозком і комп'ютером (BCI), які можуть змінити життя людей, що втратили здатність говорити внаслідок травм або хвороб.

До цього часу пацієнтам доводилося користуватися повільними синтезаторами мови, які базувались на відстеженні очей або невеликих рухів обличчя. Ця технологія ускладнювала природну комунікацію. Нова технологія використовує крихітні електроди, що імплантуються на поверхню мозку, для виявлення електричної активності в області, що відповідає за мовлення і рухи обличчя. Ці сигнали передаються в мову та міміку цифрового аватара, включно з посмішкою, насупленістю та здивуванням.

Жінка, на ім'я Енн, яка перенесла інсульт стовбура мозку 18 років тому, не може говорити або писати й використовує технологію відстеження рухів для повільного вибору літер. Вона сподівається, що технологія аватарів дозволить їй у майбутньому працювати консультантом. Результати дослідження показали, що нова технологія ще не є ідеальною, бо вона може неправильно декодувати слова у 28% випадків.

Проте вчені вважають, що це значний прорив у розробці таких інтерфейсів, які можуть допомогти людям з втратою руху або мовлення. Одним з наступних кроків є розробка бездротової версії цієї технології, яка може бути імплантована під череп. Вчені сподіваються, що це дозволить людям самостійно керувати гаджетами, що має великий потенціал для поліпшення незалежності та соціальної взаємодії.

Нагадаємо, cайти держорганів України стануть доступними для людей з порушеннями зору, слуху чи моторики. У липні уряд ухвалив відповідну постанову.