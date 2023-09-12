Apple має сьогодні представити iPhone 15. Дебют смартфонів затьмарений проблемами з Китаєм

Apple має сьогодні представити смартфон iPhone 15, пише Reuters.

iPhone склав більшу частину продажів Apple торік і становить 394,3 мільярда доларів, але зараз компанія має нові проблеми з продажами в Китаї.

Очікується, що нові телефони Apple матимуть нові зарядні порти, титанові корпуси та "перископні" камери. Їхній дебют відбудеться в штаб-квартирі Apple Park о 17:00 за Гринвічем, у той час, як уряд Китаю розширив обмеження на використання iPhone.

Apple також доведеться боротися з конкуренцією з боку Huawei, яка була її головним конкурентом на китайському ринку смартфонів преміумкласу, поки експортний контроль США не зруйнував телефонний бізнес Huawei у 2019 році. Минулого тижня Huawei почала продавати Mate 60 Pro, телефон високого класу, який використовує мікросхеми китайського виробництва, які, на думку деяких законодавців США, були виготовлені з порушенням торгових обмежень Сполучених Штатів.

Huawei хоче отримати перевагу над Apple за допомогою додаткових функцій, таких як супутниковий дзвінок, який покладається на мережу, підтримувану Китаєм. Поточна лінійка iPhone від Apple включає супутникові можливості, хоча вони призначені лише для екстрених ситуацій.

Apple у вівторок зосередиться на своїй новій лінійці продуктів. Найбільшою зміною для більшості користувачів телефонів стане перехід від власних зарядних кабелів Apple “Lightning” до USB-C − стандарту, який Apple вже використовує на своїх ноутбуках і деяких iPad високого класу.

Аналітики також очікують нову технологію камери “перископ”, яка може надати телефонам кращі можливості масштабування та титанові корпуси, а також оновлені чіпи. Такі “перископічні” об’єктиви можуть використовувати дзеркала або призми, щоб отримати довший об’єктив без необхідності робити модуль камери набагато більшим.

Нагадаємо, Китай наказав чиновникам центральних урядових установ не використовувати iPhone Apple та телефони інших іноземних брендів для роботи та не приносити їх в офіс.