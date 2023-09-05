Українська компанія презентувала на виставці в Польщі нову модифікацію СБА "Новатор": з кращою прохідністю

Ця версія може вмістити вдвічі більше людей, ніж базова.

"Українська бронетехніка" презентувала на Міжнародній виставці оборонної промисловості MSPO в Польщі нову модифікацію бронеавтомобіля "Новатор". Покращена версія розрахована на 10 осіб і оснащена оновленою підвіскою та системою керування.

За словами гендиректора Владислава Бельбаса, модифікація розроблялася з урахуванням досвіду використання автомобіля в бойових умовах. Виробник стверджує, що авто отримало вищу маневреність та підвищену прохідність.

"Машина зроблена на шасі Ford, яке широко використовують виробники бронетехніки. Головна проблема, яку доводиться долати, це збільшення максимального навантаження на базове шасі. У Fordа воно складає 8845 кг. Нашим конструкторам вдалося вирішити цю проблему за допомогою використання для бронювання сучасної тоншої та твердішої броні та з допомогою модернізації підвіски. Такі рішення дозволили спроєктувати машину, яка відповідає вимогам сучасної війни", – заявив Бельбас.

Також, за його словами, оновлена версія "Новатора" має посилений протимінний захист. Виробник додав, що авто може працювати незалежно від пори роки та на різних типах доріг, зокрема бездоріжжі.

"Як і попередня версія 10-місний «Новатор» побудований за модульним принципом і є, фактично, універсальною платформою, яка завдяки високому ступеню адаптації, може використовуватися для виконання різноманітних бойових завдань та на яку можна інтегрувати різноманітне озброєння і бойові модулі", – додав Бельбас.

Дослідний зразок машини, який представлений на збройному форумі в Польщі, відразу після виставки буде проходити державні випробовування.

Спеціалізований броньований автомобіль "Новатор" у базовій версії розрахований на пʼятьох осіб. Оснащений системою пожежогасіння моторного і десантного відсіку, автономною кліматичною систему, системою навігації та системою Run-flat, яка дозволяє продовжувати рух навіть при пошкодженні коліс. У вантажному відсіку обладнане місце для сидіння та передбачено місце для фіксації санітарних нош. Базова версія СБА “Новатор” здатна долати водні перешкоди глибиною 0,75 м та підйом 60%.