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Презентація iPhone: характеристики новинки від Apple — iPhone 15

Осіння презентація iPhone 15 відбулась 12 вересня 2023 року. Основне питання, пов'язане з виходом кожної версії Айфон - що нового з'явиться в культовому продукті від Apple? За офіційною інформацією від виробника, iPhone 15 має три основні «фірмові» фішки.

1. USB Type-C

У новій версії iPhone 15 фірмовий двосторонній кабель Lightning замінили на зарядку USB-C. Користувачам простіше перейти на новий тип роз'єму як мінімум з двох причин:

2. Чіп A16 Bionic

Новий Айфон 15 працює на базі чіпсета Apple A16 Bionic. Процесор нового покоління виготовлений з використанням мініатюрного, але потужного 3-нм TSMC. 

3. Dynamic Island

Класичний "чубчик" замінили на "динамічний острів" з безліччю функцій. Dynamic Island - це інформаційний центр, який значно оптимізує роботу iPhone 15. 

Дизайн iPhone

Крім технічних нововведень, деякі зміни відбулися і в дизайні:

  • Форма. iPhone 15 став не таким квадратним, як iPhone 14. Краї нової версії смартфона більш закруглені. "Пом'якшені" кути надають формі більшої ергономічності. Рамка навколо екрана ультратонка і майже непомітна.

  • Розмір. Точні габарити iPhone 15: довжина - 147,6 мм; ширина - 71,6 мм; товщина - 7,8 мм. Колір. В кольоровій гамі присутні 5 нових відтінків: рожевий, жовтий, зелений, голубий та чорний.

Дисплей

Екран з технологією Super Retina XDR забезпечує неймовірно багату кольорову гаму і підтримує максимально реалістичну корекцію кольорів завдяки технологіям OLED і Dolby Vision. Пікова яскравість дисплея смартфона досягає 1600 нит, в сонячну погоду доходить до 2000 нит, що в 2 рази яскравіше, ніж на iPhone 14. 

Керамічний захисний екран відрізняється підвищеною міцністю, пило- та водонепроникністю.

Технічні характеристики iPhone

Новинка оснащена багатьма цікавими можливостями. Основні характеристики девайсу:

  • Тип операційної системи – iOS 17.

  • Роз'єм для заряджання – USB-C.

  • Дисплей – Liquid Retina XDR, підсвічування mini-LED.

  • Процесор – А16 Bionic.

  • Об'єм ОЗУ – 4GB.

  • Розмір екрана – 6,1”.

  • Місткість акумулятора – 3 200 мА*год.

  • Частота оновлення – 120 Гц.

  • Камери: надширококутна – 12 Мп, фронтальна – 12 Мп, основна – 48 Мп із оптичною стабілізацією.

  • Підключення: Wi-Fi 6, USB Type-C, Bluetooth 5.3, GPS.

  • Об'єм ПЗП – 128 Гб, 256 Гб, 512 Гб.

Ціна

Кардинально ціни від попередньої версії Айфон не відрізнятимуться. Вартість iPhone 15 - $799.

Переваги попереднього замовлення в Stylus

Отримайте новинку Apple серед перших. Скористайтеся можливістю замовлення в інтернет-магазині Stylus. 

В Україні, як і в будь-якій країні світу, вихід нової моделі iPhone від Apple – це завжди очікувана подія року. Не пропустіть топ-новину, підписуйтесь на наші e-mail розсилки, знаходьте нас у соціальних мережах.

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