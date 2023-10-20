Кіберполіція з іноземними колегами знешкодили групу хакерів, що атакували 168 компаній у країнах Європи та Америки

Кіберполіція спільно з іноземними колегами знешкодила транснаціональне хакерське угруповання Ragnar ransomware.

Про це повідомляє пресслужба Кіберполіції.

Зловмисники використовували шкідливе програмне забезпечення і з з 2020 року здійснили атаки на 168 компаній у країнах Європи та Америки.

До масштабної міжнародної операції зі знешкодження небезпечного хакерського угруповання долучилися, крім української сторони, Європол, Євроюст, а також правоохоронці Франції, Чехії, Німеччини, Італії, Латвії, Нідерландів, Іспанії, Швеції, Японії та Канади.

"Зловмисники заражали сервери шкідливим програмним забезпеченням та викрадали з них інформацію. У подальшому дані на комп’ютерах жертв зашифровувалися і робилися непридатними для використання. За відновлення доступу члени угруповання вимагали від 5 до 70 мільйонів доларів у криптовалюті. У разі несплати викупу або звернення до правоохоронців погрожували розповсюдити викрадені дані у даркнеті. Організатори чітко розподіляли обов’язки між учасниками групи. Окремі члени відповідали за збір інформації та пошук вразливих місць в архітектурі кібербезпеки жертв", - повідомила Кіберполіція.

Українські правоохоронці провели масові обшуки на території Києва у приміщеннях одного з учасників угруповання. Вилучили ноутбуки, мобільні телефони та електронні носії інформації.

У Франції затримали одного з розробників шкідливого програмного забезпечення. Днями були проведені також обшуки у його спільників на території Іспанії, Латвії та Чехії.

Наразі французькі органи розслідують кримінальне провадження за фактами несанкціонованого доступу та перебування в автоматизованих системах обробки даних, несанкціонованого вводу та підміни даних в автоматизовану систему обробки даних, перешкоди роботі системи автоматичної обробки даних, вимагання (здирство) в складі організованого кримінального угрупування, відмивання коштів (легалізація) в складі організованого кримінального угрупування, які передбачені рядом статей Кримінального кодексу Франції.

Нагадаємо, минулого місяця Служба безпеки та Державне бюро розслідувань зібрали доказову базу на співробітника ФСБ Росії, який працював із хакерським угрупованням Armagedon для здійснення кібератак на українські ресурси.

Сполучені Штати Америки спільно з Великобританією запровадили санкції щодо 11 осіб, які входять до російської кіберзлочинної групи Trickbot.