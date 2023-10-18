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Україна та Латвія підписали меморандум про впровадження 5G в Україні

Латвія - одна з перших країн у Європі, яка запустила загальнодоступний 5G. 

Україна та Латвія підписали меморандум про впровадження 5G в Україні
Фото: надано пресслужбою

Мінцифри підписало меморандум про співпрацю з Міністерством транспорту Латвії про впровадження 5G в Україні.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

“Домовилися про спільну роботу над впровадженням 5G в Україні, підтримкою мобільних операторів та відновленням широкосмугового інтернету”, - написав Федоров.

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Він нагадав, що Латвія - одна з перших країн у Європі, яка запустила загальнодоступний 5G. 

Федоров зазначив, що Україні потрібні додаткові інновації у телеком-інфраструктуру. Таким чином можна буде не відставати від світових трендів і забезпечувати українців якісним зв’язком та інтернетом.

Раніше Міністерство цифрової трансформації України підписало меморандум із найбільшою асоціацією, яка представляє інтереси понад 45 тисяч технологічних компаній Європи, Digital Europe.

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