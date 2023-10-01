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Microsoft більше не продовжуватиме ліцензії компаніям із Росії

Корпорація повідомила своїх корпоративних клієнтів із РФ, що не зможе приймати від них платежі за оплату послуг.

Microsoft більше не продовжуватиме ліцензії компаніям із Росії
Фото: EPA/UPG

Із 30 вересня корпорація Microsoft з 30 перестала продовжувати ліцензії компаніям із Росії, передає "Економічна правда" з посиланням на пропагандистські ЗМІ.

Початок розсилання листів із повідомленням про цей крок почався ще у серпні. Microsoft попередила корпоративних клієнтів, що "більше не зможе приймати платежі банківським переказом на місцевий банківський рахунок в якості способу оплати послуг Microsoft в РФ".

Корпорація заявила, що такий крок є дотриманням санкційного режиму щодо Росії та нагадала, що продаж усіх її продуктів і послуг у РФ припинені.

Рішення Microsoft передбачає, зокрема, що російські клієнти уже не зможуть відновити свої підписки на корпоративні сервіси, як-от Microsoft 365.

Російський міністр цифрового розвитку Максут Шадаєв заявив, що "всі розуміли, що до цього йде", додавши, що російські компанії мали півтора року на підготовку.

Шадаєв сказав, що Росіє має "альтернативу" програмним продуктам від Microsoft. Наприклад, деякі з компаній уже перейшли на російські операційні системи на базі ОС Linux.

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Нагадаємо, торік у березні компанія Microsoft заявила, що зупиняє новий продаж продуктів і послуг в Росії через війну в Україні

Згодом Президент Володимир Зеленський закликав найбільші компанії-розробники програмного забезпечення, серед яких - Microsoft, Oracle і SAP - припинити підтримувати свої продукти в Росії та зупинити війну.

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