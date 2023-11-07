Collins Dictionary обрав слово року: фахівці Grade розтлумачують значення

Collins Dictionary щороку обирає слово, яке характеризує атмосферу року, показує найбільш значущі світові події. Цьогоріч таке слово це — AI або ж artificial intelligence.

Вираз «штучний інтелект» набув популярності у 2023 через створення безлічі програм, які тепер доступні кожному, у кого є гаджет та інтернет. Однак, найбільш поширені згадки звісно ж стосуються ChatGPT.

«Ми бачимо, що штучний інтелект був у центрі уваги цьогоріч, оскільки він швидко розвивався і розповсюдився настільки, що сприймається нами як електронна пошта, стримінгові платформи або інша колись футуристична, а тепер повсякденна технологія», — вважає директор Collins Алекс Бекрофт.

Слово року демонструє особливі настрої суспільства, а тому у 2022 році ним стало «permacrisis», що означає «тривалий період постійної кризи, нестабільності та занепокоєння». Цей стан був відлунням пандемії, кризи та нових збройних конфліктів.

Для визначення слова року експерти аналізують базу даних з понад 20 мільярдами слів в письмовому вигляді — вебсайти, газети, журнали й книги. Вони також спираються на усні матеріали — радіо, телебачення та повсякденні розмови.

Однак у список найпопулярніших увійшли також:

● Bazball — стиль гри в тест-матчі крикету, в якому одна сторона грає у дуже агресивній манері.

● Deinfluencing — відмова від впливу інфлюенсерів та їхньої думки на життя користувача соцмереж.

● Nepo Baby (скорочене від Nepotism baby) — особа, чия кар'єра успішна через відомих батьків.

● Canon Event — канонічна подія — випадок, що має величезний вплив на формування людини.

● Debanking — акт позбавлення особи банківських послуг.

Суспільні та політичні процеси мають великий вплив на мовлення, а тому знання будь-якої мови потрібно актуалізувати. Говорячи про англійську, неможливо не згадати її роль у сучасному глобалізованому світі. Вона є провідною у галузях бізнесу, науки, технологій та навіть розваг, дає можливості для особистісного та професійного розвитку.

В епоху інформації, знання англійської стає не просто перевагою, а необхідністю для тих, хто прагне до успіху. Саме тому зʼявляються інноваційні та актуальні навчальні програми, як-от курси англійської у м Києві. В освітньому центрі Grade провідні фахівці з викладання допомагають вивчити мову для реального життя, у ситуаціях, що повторюють буденні сценарії.

В центрі понад 80 навчальних програм різного спрямування, тож кожен зможе досягти своєї мети та дізнатись лише найнеобхідніше.