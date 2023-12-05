Бізнес має дуже серйозні проблеми з кадрами, – інвестбанкір Мазепа
ПозиціяБізнес має дуже серйозні проблеми з кадрами, – інвестбанкір Мазепа
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Колишній головнокомандувач ЗСУ Муженко вважає, що Україні треба перейти в оборону і повністю переформатувати фронт
Колишній головнокомандувач ЗСУ Муженко вважає, що Україні треба перейти в оборону і повністю переформатувати фронт
Міста України: захід — промисловий, а схід — без інвестицій?
Міста України: захід — промисловий, а схід — без інвестицій?
Викривачі корупції: як це працює
Викривачі корупції: як це працює
З’явилось відео розстрілу росіянами двох українських полонених під Авдіївкою, у ЗСУ відреагували
З’явилось відео розстрілу росіянами двох українських полонених під Авдіївкою, у ЗСУ відреагували
Війна може вийти за межі сходу та півдня, Україна будує оборонні споруди, − Наєв
Війна може вийти за межі сходу та півдня, Україна будує оборонні споруди, − Наєв
Забудова Екопарку Осокорки: хто бездіє і чому це може спричинити нові сутички й протести?
Забудова Екопарку Осокорки: хто бездіє і чому це може спричинити нові сутички й протести?
Україна вперше почала виробляти по шість САУ "Богдана" на місяць, а від партнерів отримала дефіцитні ракети і нові ЗРК
Україна вперше почала виробляти по шість САУ "Богдана" на місяць, а від партнерів отримала дефіцитні ракети і нові ЗРК
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни завдали 157 ударів із різних видів зброї по населених пунктах Запоріжжя

Надійшло три повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Росіяни завдали 157 ударів із різних видів зброї по населених пунктах Запоріжжя
Архівне фото
Фото: Юрій Малашко

За добу російські війська завдали 157 ударів із різних видів зброї по Запорізькій області. Обстрілів зазнав 21 населений пункт, є руйнування.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"Військовослужбовці РФ завдали 157 ударів по мирних громадах Запорізької області: під вогнем опинився 21 населений пункт", – написав він у Telegram.

128 артилерійських обстрілів припали на територію Гуляйполя, Оріхова, Левадного, Полтавки, Роботиного, Новоданилівки, Новоандріївки, Білогір'я, Щербаків, П'ятихаток, Кам'янського та інших прифронтових міст і сіл.

Підписуйтесь на наш Google News

Крім того, окупанти здійснили п'ять РСЗВ-обстрілів Новодарівки, Роботиного, Малої Токмачки та Степногірська, 21 БПЛА-атаку по Гуляйполю, Оріхову, Малинівці, Новопавлівці, Новодарівці, Чарівному, Левадному, Малій Токмачці та П'ятихатках, а також три авіаційних удари по Новодарівці та Кам'янському.

Надійшло три повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Нагадаємо, 4 грудня росіяни завдали 158 ударів по 22 населених пунктах Запорізької області.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies