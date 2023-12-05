Росіяни завдали 157 ударів із різних видів зброї по населених пунктах Запоріжжя

Надійшло три повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

За добу російські війська завдали 157 ударів із різних видів зброї по Запорізькій області. Обстрілів зазнав 21 населений пункт, є руйнування.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"Військовослужбовці РФ завдали 157 ударів по мирних громадах Запорізької області: під вогнем опинився 21 населений пункт", – написав він у Telegram.

128 артилерійських обстрілів припали на територію Гуляйполя, Оріхова, Левадного, Полтавки, Роботиного, Новоданилівки, Новоандріївки, Білогір'я, Щербаків, П'ятихаток, Кам'янського та інших прифронтових міст і сіл.

Крім того, окупанти здійснили п'ять РСЗВ-обстрілів Новодарівки, Роботиного, Малої Токмачки та Степногірська, 21 БПЛА-атаку по Гуляйполю, Оріхову, Малинівці, Новопавлівці, Новодарівці, Чарівному, Левадному, Малій Токмачці та П'ятихатках, а також три авіаційних удари по Новодарівці та Кам'янському.

Надійшло три повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Нагадаємо, 4 грудня росіяни завдали 158 ударів по 22 населених пунктах Запорізької області.