Макрон запросив Орбана до Парижа, аби знайти компроміс в українському питанні

Президент Франції вважає, що угорського лідера ще можна переконати підтримати Київ.

Президент Франції Еммануель Макрон запросив прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зустрітися з ним у Парижі наприкінці цього тижня, щоб знайти компроміс у питанні початку перемовин про вступ України до Євросоюзу.

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

Париж вважає, що угорського лідера все ще можна переконати підтримати приєднання України.

За словами чиновника, Орбан “збільшував ставки” в азартній грі, щоб отримати більше грошей ЄС.

“Це суто тактичний (крок, - вид.)… тому є певний оптимізм, що ми можемо досягти згоди”, − зазначив він виданню.

Як Орбан блокує вступ Києва до євроблоку