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Макрон запросив Орбана до Парижа, аби знайти компроміс в українському питанні

Президент Франції вважає, що угорського лідера ще можна переконати підтримати Київ.

Макрон запросив Орбана до Парижа, аби знайти компроміс в українському питанні
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон запросив прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зустрітися з ним у Парижі наприкінці цього тижня, щоб знайти компроміс у питанні початку перемовин про вступ України до Євросоюзу.

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

Париж вважає, що угорського лідера все ще можна переконати підтримати приєднання України.

За словами чиновника, Орбан “збільшував ставки” в азартній грі, щоб отримати більше грошей ЄС. 

“Це суто тактичний (крок, - вид.)… тому є певний оптимізм, що ми можемо досягти згоди”, − зазначив він виданню.

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Як Орбан блокує вступ Києва до євроблоку

  • 8 листопада Єврокомісія рекомендувала почати процес переговорів про вступ України до ЄС, а ще напередодні політичний радник Орбана заявив, що з українцями не може бути дискусій про їхню інтеграцію в Євросоюз поки діє мовний закон, який “обмежує права нацменшин”.
  • Остаточне рішення про “зелене світло” для початку перемовин може бути прийняте на саміті ЄС 14-15 грудня. Для цього потрібно схвалення всіх 27 країн-членів боку. Сьогодні посли ЄС розпочнуть дебати щодо переговорів про членство України.
  • Наприкінці листопада угорський прем'єр, який давно відомий своєю антиукраїнською риторикою, направив лист голові Євроради Шарлю Мішелю про політику щодо України і санкції проти Росії. Він запропонував скликати в ЄС фундаментальні дебати з приводу українського питання.
  • Орбан також вважає, що замість переговорів про вступ України до ЄС варто укласти угоду про співпрацю "на 5-10 років". Угорський прем’єр після цього неодноразово висловлювався проти початку перемовин, а вчора написав Мішелю ще одного листа.
  • Він зокрема заявляв, що пропозиція Євросоюзу щодо вступу України в ЄС є необґрунтованою, необ’єктивною та погано підготовленою. Деякі європейські дипломати називають погрози угорця "політичною театральністю", інші вважають, що прем'єр налаштований серйозно.
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