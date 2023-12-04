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Україна почала консультації з Євросоюзом щодо "безпекових гарантій"

Перший раунд консультацій стосується колективних безпекових гарантій ЄС.

Україна почала консультації з Євросоюзом щодо "безпекових гарантій"
Фото: Офіс президента

За дорученням Президента України та керівника Офісу Глави держави заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква розпочав перший раунд консультацій із заступником Генерального секретаря Європейської служби зовнішньої діяльності з питань миру, безпеки та оборони Шарлем Фрізом щодо колективних безпекових гарантій ЄС, повідомляють в Офісі президента.

Під час консультацій сторони обмінялися баченням підходів до майбутніх безпекових гарантій ЄС з акцентом на безпеково-оборонному сегменті.

Ігор Жовква відзначив, що майбутнє членство України в ЄС вже є потужною гарантією безпеки для України та європейської спільноти загалом. 

Також заступник керівника Офісу Президента відзначив вагомий внесок Євросоюзу у зміцнення безпеки та обороноздатності нашої держави, зокрема шляхом підтримки Збройних Сил України через Європейський фонд миру та діяльність Місії ЄС із військової допомоги Україні.

У чому полягає ідея безпекових гарантій

У липні 2023, на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО, президент Володимир Зеленський сказав, що Україна потребує отримання безпекових гарантій перед тим, як вона стане членом Альянсу. Ці гарантії мають бути не "замість НАТО", а на шляху до нього, наголосив він. Президент сказав, що зараз реальних юридичних гарантій безпеки від партнерів держава не має, тож це може стати першим юридичним документом. А потім Україна може отримати окремі гарантії з окремими країнами-гарантами. У цих документах пропишуть конкретні речі, яких Україні не вистачає, наприклад, ППО, авіації – і підписанти гарантій працюватимуть над тим, аби закрити ці потреби. До цього документу можуть долучитися не лише члени G7, а й інші країни, хоча від початку документ орієнтований саме на "Велику сімку".

12 липня країни G7 підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України. Ця декларація є рамковим загальним документом. Наступний крок після неї – укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами. Гарантії безпеки не стануть альтернативою членства в Альянсі, вони просто будуть подушкою безпеки для України, транзитним етапом, який допоможе посилити та розвинути нашу державу до моменту входження в НАТО. Докладно про це – в матеріалі від редактора рубрики "Світ" Олександра Демченка "Гарантії безпеки від G7. Реальний успіх України".

Відтоді триває робота над залученням країн, які могли би підписати з Україною двосторонні угоди. Переговори про гарантії безпеки Київ веде, зокрема, з Німеччиною, США та іншими партнерами.

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