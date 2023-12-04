Україна почала консультації з Євросоюзом щодо "безпекових гарантій"

За дорученням Президента України та керівника Офісу Глави держави заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква розпочав перший раунд консультацій із заступником Генерального секретаря Європейської служби зовнішньої діяльності з питань миру, безпеки та оборони Шарлем Фрізом щодо колективних безпекових гарантій ЄС, повідомляють в Офісі президента.

Під час консультацій сторони обмінялися баченням підходів до майбутніх безпекових гарантій ЄС з акцентом на безпеково-оборонному сегменті.

Ігор Жовква відзначив, що майбутнє членство України в ЄС вже є потужною гарантією безпеки для України та європейської спільноти загалом.

Також заступник керівника Офісу Президента відзначив вагомий внесок Євросоюзу у зміцнення безпеки та обороноздатності нашої держави, зокрема шляхом підтримки Збройних Сил України через Європейський фонд миру та діяльність Місії ЄС із військової допомоги Україні.

У чому полягає ідея безпекових гарантій

У липні 2023, на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО, президент Володимир Зеленський сказав, що Україна потребує отримання безпекових гарантій перед тим, як вона стане членом Альянсу. Ці гарантії мають бути не "замість НАТО", а на шляху до нього, наголосив він. Президент сказав, що зараз реальних юридичних гарантій безпеки від партнерів держава не має, тож це може стати першим юридичним документом. А потім Україна може отримати окремі гарантії з окремими країнами-гарантами. У цих документах пропишуть конкретні речі, яких Україні не вистачає, наприклад, ППО, авіації – і підписанти гарантій працюватимуть над тим, аби закрити ці потреби. До цього документу можуть долучитися не лише члени G7, а й інші країни, хоча від початку документ орієнтований саме на "Велику сімку".

12 липня країни G7 підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України. Ця декларація є рамковим загальним документом. Наступний крок після неї – укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами. Гарантії безпеки не стануть альтернативою членства в Альянсі, вони просто будуть подушкою безпеки для України, транзитним етапом, який допоможе посилити та розвинути нашу державу до моменту входження в НАТО. Докладно про це – в матеріалі від редактора рубрики "Світ" Олександра Демченка "Гарантії безпеки від G7. Реальний успіх України".

Відтоді триває робота над залученням країн, які могли би підписати з Україною двосторонні угоди. Переговори про гарантії безпеки Київ веде, зокрема, з Німеччиною, США та іншими партнерами.