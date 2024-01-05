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На Київщині громадянин РФ організував роботу підпільного грального закладу, – прокуратура

Потрапити до закладу “клієнти” могли виключно за рекомендацією постійних гравців та за попереднім телефонним дзвінком.

На Київщині громадянин РФ організував роботу підпільного грального закладу, – прокуратура
Фото: Київська обласна прокуратура

Київська обласна прокуратура повідомила про викриття організованої групи, яка налагодила роботу підпільного грального закладу. Організатору та трьом учасникам повідомлено про підозру.

За даними слідства, у травні 2023 року громадянин РФ, який проживає на території Київщини, організував та керував незаконним гральним бізнесом. Чоловік орендував приміщення  у м. Переяслові Бориспільського району, облаштував його і встановив там комп’ютери з відповідним програмним забезпеченням.

Він координував дії підлеглих, збирав виручені за азартні ігри гроші та забезпечував фінансування злочинної діяльності своєї групи. До протиправної діяльності організатор залучив трьох жінок, які виконували функції адміністраторів грального залу.

Потрапити до підпільних гральних закладів “клієнти” могли виключно за рекомендацією постійних гравців та попереднім телефонним дзвінком. Прийшовши у заздалегідь обумовлений день, відвідувачі сплачували адміністратору грошові кошти, після чого їм видавали пароль для гри.

Адміністратори слідкували за дотриманням відвідувачами правил гри, надавали допомогу при її проведенні, виплачували гравцям гроші у разі їх перемоги, вели облік готівки та виконували інші вказівки організатора. 

Під час санкціонованих обшуків у гральних залах та місцях мешкання фігурантів виявлено та вилучено чорнові записи,  системні блоки, монітори, маршрутизатори, мобільні телефони, карти пам’яті, готівку та російські паспорти.

 

Восени у Києві працівники нелегального казино проламали стіну, щоб утекти від детективів БЕБ. Тепер їм загрожує ще одне покарання - за незаконне проникнення на приватну територію.

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