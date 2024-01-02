Енергетики повернули електропостачання після ракетного удару у всі помешкання Київщини

Енергетики ДТЕК повернули електропостачання для всіх родин у Київській області, які залишились без світла після ранкового ракетного удару росіян.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК.
Всього без електропостачання перебували 184 тис. родин.
Йдеться про мешканців Бучанського, Вишгородського та Фастівського районів Київщини.
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Ракетну атаку ворог влаштував приблизно через годину після того, як випустив 35 ударних БпЛА. Тривога тривала понад чотири години. У Харкові загинула людина, понад 40 поранені. У Києві – руйнування в дев'яти районах, поранені більше 20.
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Через наслідки масованої ракетної атаки є пошкодження в мережах «Укренерго» та обленерго в Києві та області. Знеструмлено понад 250 тисяч споживачів.
- Не зважаючи на те, що під час ракетного обстрілу 2 січня були влучання в ряд об'єктів "Укренерго" та обленерго на Київщині, Росії не вдалося створити критичну загрозу для енергосистеми України.