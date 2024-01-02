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Енергетики повернули електропостачання після ракетного удару у всі помешкання Київщини

Всього без електропостачання перебували 184 тис. родин.

Енергетики повернули електропостачання після ракетного удару у всі помешкання Київщини
Фото: тн-канал Дмитра Живицького

Енергетики ДТЕК повернули електропостачання для всіх родин у Київській області, які залишились без світла після ранкового ракетного удару росіян.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Всього без електропостачання перебували 184 тис. родин.

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Йдеться про мешканців Бучанського, Вишгородського та Фастівського районів Київщини. 

  • Ракетну атаку ворог влаштував приблизно через годину після того, як випустив 35 ударних БпЛА. Тривога тривала понад чотири години. У Харкові загинула людина, понад 40 поранені. У Києві – руйнування в дев'яти районах, поранені більше 20.

  • Через наслідки масованої ракетної атаки є пошкодження в мережах «Укренерго» та обленерго в Києві та області. Знеструмлено понад 250 тисяч споживачів. 

  • Не зважаючи на те, що під час ракетного обстрілу 2 січня були влучання в ряд об'єктів "Укренерго" та обленерго на Київщині, Росії не вдалося створити критичну загрозу для енергосистеми України.
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