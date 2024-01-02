Енергетики повернули електропостачання після ракетного удару у всі помешкання Київщини

Ракетну атаку ворог влаштував приблизно через годину після того, як випустив 35 ударних БпЛА. Тривога тривала понад чотири години. У Харкові загинула людина, понад 40 поранені. У Києві – руйнування в дев'яти районах, поранені більше 20.