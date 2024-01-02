Лубінець: Росія не погоджується на обміни військовополоненими, звинувачує в цьому Україну

Росія не погоджується на повернення, обмін військовополоненими і звинувачує в цьому Україну.

Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він наголосив, що країна-агресор всіляко намагається розхитатися ситуацію в Україні. Використовує для цього тему військовополонених, котрих не хоче повертати.

"Агресор робить інформаційні пропагандистські кампанії. В першу чергу вони спрямовані на найбільш вразливу категорію громадян — родичів військовополонених і зниклих безвісти захисників й захисниць України. Зокрема, для рідних постійно "вкидують" меседжі, що їм нібито потрібно тиснути саме на українську сторону. Ворог робить це навмисно, аби розколоти наше суспільство", - зазначив Лубінець.

Омбудсман закликав рідних полонених бійців бути обачними й "аналізувати все з холодною головою", особливо, у соціальних мережах.

Лубінець додав, що Україна робить усе можливе, щоб повернути додому всіх своїх людей.

Чому не відбуваються обміни полоненими