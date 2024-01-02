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Лубінець: Росія не погоджується на обміни військовополоненими, звинувачує в цьому Україну

Пропагандистські кампанії спрямовують, зокрема, на родичів полонених.

Лубінець: Росія не погоджується на обміни військовополоненими, звинувачує в цьому Україну
Дмитро Лубінець
Фото: Макс Требухов

Росія не погоджується на повернення, обмін військовополоненими і звинувачує в цьому Україну.

Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він наголосив, що країна-агресор всіляко намагається розхитатися ситуацію в Україні. Використовує для цього тему військовополонених, котрих не хоче повертати.

"Агресор робить інформаційні пропагандистські кампанії. В першу чергу вони спрямовані на найбільш вразливу категорію громадян — родичів військовополонених і зниклих безвісти захисників й захисниць України. Зокрема, для рідних постійно "вкидують" меседжі, що їм нібито потрібно тиснути саме на українську сторону. Ворог робить це навмисно, аби розколоти наше суспільство", - зазначив Лубінець.

Омбудсман закликав рідних полонених бійців бути обачними й "аналізувати все з холодною головою", особливо, у соціальних мережах. 

Лубінець додав, що Україна робить усе можливе, щоб повернути додому всіх своїх людей.

Чому не відбуваються обміни полоненими

  • Офіс омбудсмана України повідомив, що Росія не хоче повертати своїх громадян, тому призупинила обміни. Наразі, за даними Мінреінтеграції, Росія тримає в полоні 4 337 українців, більшість із яких - військові. А Україна через велику кількість полонених окупантів узялася зводити для них ще один табір.
  • Однак Президент Зеленський раніше заявив, що обміни військовополоненими з Росією не призупинилися. За його словами, часто це відбувається не публічно, а іноді прямо на полі бою.
  • У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими попередили, що РФ планує запустити на пропагандистських каналах чергову хвилю дезінформації стосовно причин призупинки обмінів військовополоненими.
  • Тим часом лідери Євросоюзу, які відвідували у грудні Китай і зустрічалися зі Сі Цзіньпіном і прем'єр-міністром Лі Цяном, мали підштовхнути Пекін до тиску на Москву, щоб активізувати обміни полоненими.
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