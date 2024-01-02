У ЗСУ спростували фейк про ураження бункера, де перебував заступник Залужного

У ЗСУ спростували інформацію про ураження під час обстрілу Києва бункера, у якому перебував заступник Валерія Залужного.
"Російські пропагандисти активно поширюють "інформацію" про нібито ураження під час ракетного обстрілу Києва бункера, де перебував заступник Головнокомандувача Збройних Сил України. Такі заяви є черговим фейком російської державної пропаганди, що не має нічого спільного з реальністю", – повідомили у ЗСУ.
Також порадили використовувати інформацію з офіційних джерел.
- Сьогодні вночі ворог фактично повторив атаку 29 грудня, як по типах ракет, так і по кількості засобів повітряного нападу. Загинули п'ятеро, поранені майже 130 людей.
- Тривога тривала з 5:59 до 9:49. Основним напрямком удару стала столиця України. Згодом стало відомо, що Росія запустила понад 90 ракет.
- Тим часом Залужний повідомив, що українська ППО встановила рекорд по збиттю “Кинджалів”: збила 10 із 10 ракет.