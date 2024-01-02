У ЗСУ спростували фейк про ураження бункера, де перебував заступник Залужного

У ЗСУ спростували інформацію про ураження під час обстрілу Києва бункера, у якому перебував заступник Валерія Залужного.

"Російські пропагандисти активно поширюють "інформацію" про нібито ураження під час ракетного обстрілу Києва бункера, де перебував заступник Головнокомандувача Збройних Сил України. Такі заяви є черговим фейком російської державної пропаганди, що не має нічого спільного з реальністю", – повідомили у ЗСУ.

Також порадили використовувати інформацію з офіційних джерел.