РФ атакувала Київ ракетою Х-101, виготовленою в 4 кварталі 2023 року, – Defense Express

Під час масованого обстрілу Києва РФ використала ракету типу Х-101, яка була виготовлена в четвертому кварталі 2023 року. Експерти отримали світлину збитої ракети Х-101, яка має зашифрований серійний номер. Дешифрування показало, що боєприпас виготовили зовсім нещодавно.

Про це повідомляє Defense Express.

Автори видання отримали світлину збитої ракети Х-101. На ній чітко помітний серійний номер, який дозволив встановити дату виготовлення. Це підтверджує думку, що ПКС РФ не били ракетами по Україні, бо треба було накопичити достатню кількість ракет для масштабних обстрілів, але це не означає, що ракетний арсенал у РФ вичерпується. Проте це демонструє, що темпи ракетних ударів будуть залежати від обсягів виробництва нових ракет.

Проаналізована світлина збитої ракети Х-101, яка має зашифрований серійний номер, підтверджує факт, що боєприпас виготовили зовсім нещодавно.

Фото: Defense Express

"Зазвичай, на можливий час виготовлення рашистських КР вказує десятизначний серійний номер, який наноситься на усі частини конструкції ворожих ракет. Таке маркування заодно дозволяє дізнатись походження комплектуючих до КР, тому наприклад у січні 2023 року фіксувався специфічний спосіб "маскування" російських Х-101 – рашисти там просто болгаркою стирали серійні номери", – пишуть у виданні.

Тепер росіяни почали наносити на свої ракети такі серійні номери, щоб їх було складно дешифрувати. Перші шість цифр на — "суцільна абракадабра". Раніше у виробів, що були виготовлені у 2023 році номер починався з "315", "263" мали номери ракет, виготовлених після 2020 року.

"Вказівка на 4 квартал 2023 року як час виготовлення збитої Х-101, "зашита" взагалі в цифрі 9 (іншими словами, від сьомої цифри в серійному номері треба відняти "5", і так вийде номер кварталу, в якому виготовлена ракета)", – зазначають у Defense Express.

Фото: Defense Express Серійний номер збитої російської ракети Х-101

Ймовірно, на такі "хитрощі" росіяни йдуть, щоб приховувати можливе походження комплектуючих, які використовуються для виробництва крилатих ракет.