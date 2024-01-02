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Росія здатна дуже швидко сформувати контингент для повторного наступу на Чернігівщину, - керівник ОВА

Однак чим більше українська сторона буде укріплювати свої позиції, тим менша вірогідність нападу на регіон.

Росія здатна дуже швидко сформувати контингент для повторного наступу на Чернігівщину, - керівник ОВА
В'ячеслав Чаус
Фото: Чернігівська ОВА

Росія здатна дуже швидко - упродовж тижня-трьох -сформувати контингент, достатній для повторного наступу на територію Чернігівської області. 

Про це заявив керівник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Однак розвиток подій залежить, зокрема, від посилення оборони, яка нині за якістю вища.

"Чи вони (окупанти, - Ред.) це зроблять, чи ні - залежить, в тому числі, і від того, наскільки ми будемо працювати з точки зору нарощування фортифікацій. Вони ж все бачать... Вони розуміють ситуацію, що ми підсилюємо фортифікацію, ми її дійсно підсилюємо. Фортифікація 23 року проти фортифікації 22-го - це зовсім інший рівень, тобто в рази. І зараз ми далі будемо підсилювати. І чим більше ми будемо це робити, тим менша вірогідність повторного заходу ворога на територію Чернігівської області", - наголосив Чаус.

  • Торік Кабінет Міністрів виділив із резервного фонду держбюджету понад 1,2 млрд гривень на посилення оборонних рубежів північно-східних регіонів України. Для Чернігівщини передбачили понад 363 млн грн.
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