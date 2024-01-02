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РФ сьогодні повторила атаку 29 грудня за кількістю засобів. Загинули четверо, поранені понад 90 людей

Із 31 грудня російські нелюди застосували вже близько 170 "шахедів" і десятки ракет різних типів. 

РФ сьогодні повторила атаку 29 грудня за кількістю засобів. Загинули четверо, поранені понад 90 людей
Фото: тг-канал Олега Синєгубова/Харківська ОВА

Унаслідок російської атаки 2 січня загинули четверо людей, поранені понад 100. Зараз триває ліквідація наслідків чергового російського удару. 

Загиблими є мешканці Києва і області та Харкова. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Уже третю добу наші воїни ППО роблять неймовірну роботу. Із 31 грудня російські нелюди застосували вже близько 170 «шахедів» і десятки ракет різних типів. Абсолютна більшість із них була спрямована по цивільних обʼєктах. Я дякую всім партнерам, які допомагають у зміцненні нашого повітряного щита. І очевидно, що це допомагає рятувати сотні життів щодня і щоночі, які були б забрані російським терором, якби не «петріоти» та інші захисні системи", – сказав він.

Зі свого боку командувач Повітряних сил Олещук повідомив, що сьогодні вночі ворог фактично повторив атаку 29 грудня, як по типах ракет, так і по кількості засобів повітряного нападу. Точну кількість збитих ракет поки не називають, але лише над Києвом, за даними КМВА, їх збили близько 70.

  • Сьогодні вночі росіяни випустили 35 "шахедів". ППО збила їх усі. Приблизно через годину після цього ворог випустив різні типи ракет, зокрема "Кинджали". Одна людина убита в Києві, одна в Харкові, двоє в Київській області.
  • Унаслідок атаки 29 грудня поранені понад 100 людей в різних містах: Києві, Харкові, Львові, Дніпрі, в Херсонській області. В одній тільки столиці загинули понад 10 людей. Це була наймасованіша повітряна атака на українців.
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