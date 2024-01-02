РФ сьогодні повторила атаку 29 грудня за кількістю засобів. Загинули четверо, поранені понад 90 людей

Унаслідок російської атаки 2 січня загинули четверо людей, поранені понад 100. Зараз триває ліквідація наслідків чергового російського удару.

Загиблими є мешканці Києва і області та Харкова. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Уже третю добу наші воїни ППО роблять неймовірну роботу. Із 31 грудня російські нелюди застосували вже близько 170 «шахедів» і десятки ракет різних типів. Абсолютна більшість із них була спрямована по цивільних обʼєктах. Я дякую всім партнерам, які допомагають у зміцненні нашого повітряного щита. І очевидно, що це допомагає рятувати сотні життів щодня і щоночі, які були б забрані російським терором, якби не «петріоти» та інші захисні системи", – сказав він.

Зі свого боку командувач Повітряних сил Олещук повідомив, що сьогодні вночі ворог фактично повторив атаку 29 грудня, як по типах ракет, так і по кількості засобів повітряного нападу. Точну кількість збитих ракет поки не називають, але лише над Києвом, за даними КМВА, їх збили близько 70.