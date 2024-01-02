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"За 5 останніх діб ворог випустив по Україні щонайменше 500 ракет та дронів", – Зеленський

Такі цифри озвучив президент у розмові із прем’єром Великобританії Ріші Сунаком.

"За 5 останніх діб ворог випустив по Україні щонайменше 500 ракет та дронів", – Зеленський
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком

"Розповів про продовження російського повітряного терору проти українських міст. За 5 останніх діб ворог випустив по Україні щонайменше 500 ракет та дронів" – повідомив президент.

Як зазначив Зеленський, також темою розмови із британським прем’єром було продовження оборонної співпраці з наголосом на подальшому посиленні ППО та далекобійних спроможностей ЗСУ.

Також політики скоординували позиції щодо Української формули миру напередодні четвертої зустрічі радників у Давосі та обговорили підготовку до Глобального саміту миру на рівні лідерів і спільну роботу над конкретними пунктами Формули миру.

За словами президента, із Сунаком також обговорили роботу над двосторонньою угодою про безпекові гарантії для України в межах вільнюської декларації країн "Великої сімки", щоб якогомога швидше її фіналізувати.

  • 29 грудня міністр оборони Великобританії Грант Шаппс повідомив, що його країна відправить Україні сотні ракет для британських систем протиповітряної оборони.
  • А міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон упевнений, що якщо не зупинити Володимира Путіна в Україні, то він "повернеться за добавкою".
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