Наслідки масованої ракетної атаки 2 січня: майже сто ракет, 5 загиблих, 127 поранених, 10 збитих "Кинджалів"

“Терористичний режим в Москві має відчути, що міжнародна спільнота не буде закривати очі на вбивства мирного українського населення та руйнування української критичної інфраструктури”, - йдеться у заяві.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав іноземні держави рішуче відреагувати на чергову російську терористичну атаку і вжити комплекс заходів.

“Якби ці ракети вразили цілі, наслідки були б катастрофічними”, - написав головнокомандувач. Він подякував партнерам за допомогу і зазначив, що немає підстав вважати, що ворог тут зупиниться: “Тому нам потрібно більше систем і боєприпасів до них”.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що сьогодні Повітряні сили встановили рекорд, збивши за допомогою ЗРК Patriot десять російських надзвукових ракет “Кинджал” .

Унаслідок російської атаки 2 січня в Україні загинули п'ятеро людей, поранені, за даними ДСНС, майже 130. Ліквідація наслідків чергового російського удару триває. Загинули мешканці Києва, Київщини та Харкова , зазначив президент Володимир Зеленський

Уранці 2 січня вибухи лунали в Києві, на Київщині та в Харкові. На столицю окупанти випустили декілька типів ракет, зокрема "Кинджали". Тривога тривала з 5:59 до 9:49.

"Уже третю добу наші воїни ППО роблять неймовірну роботу. Із 31 грудня російські нелюди застосували вже близько 170 «шахедів» і десятки ракет різних типів. Абсолютна більшість із них була спрямована по цивільних обʼєктах, - відзначив президент Володимир Зеленський. — Я дякую всім партнерам, які допомагають у зміцненні нашого повітряного щита. І очевидно, що це допомагає рятувати сотні життів щодня і щоночі, які були б забрані російським терором, якби не «петріоти» та інші захисні системи".

Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що сьогодні вночі ворог фактично повторив атаку 29 грудня, як за типами ракет, так за кількістю засобів повітряного нападу.

За словами Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, основним напрямком удару став Київ.

Ворог атакував цивільну та критичну інфраструктуру, промислові та військові об’єкти. Запустив 35 "шахедів" і близько 99 ракет. Усі 35 ударних БпЛА Shahed-136/131 було знищено. Після цього вранці РФ застосувала стратегічну авіацію – бомбардувальники Ту-95МС. 16 літаків вийшли на рубежі пуску близько 6.00 і запустили не менше 70 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-

"Із 07.30 було зафіксовано пуски десяти аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» із винищувачів МіГ-31К", – повідомив Залужний.

Також противник атакував із моря трьома крилатими ракетами "Калібр", а з півночі – 12-ма ракетами, які летіли по балістичній траєкторії типу Іскандер-М/С-300/С-400.

Із літаків тактичної авіації Су-35 застосовано чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П.

За попередніми результатами, противник застосував 99 засобів повітряного нападу – ракет різних типів. Знищено 72 повітряні цілі: 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 3 із 3 крилаті ракети "Калібр".

Залужний подякував захисникам за роботу.

У Києві ворожі ракети спричинили пошкодження в кількох районах, в частині міста зникли світло і вода. Станом на 17 годину електропостачання повністю відновили.

Загалом над столицею збито більше 60 російських ракет Х-101 та 10 "Кинджалів, повідомила КВМА.

Двоє киян, мешканців напівзруйнованої внаслідок удару багатоповерхівки, загинули.

Двоє людей загинули на Київщині - у Фастівському районі. Ще понад десять мешканців області поранені. У Вишневому пошкоджено п'ять багатоповерхівок, є руйнування приватних будинків і в інших населених пунктах.

Наслідками масованої ракетної атаки стали пошкодження в мережах "Укренерго" та обленерго в Києві та області. Було знеструмлено понад 250 тисяч споживачів, повідомила пресслужба “Укренерго”.

Ворожих ударів зазнав і Харків. Зафіксовано кілька прильотів у середмісті Харкова, в районах житлової забудови.

Фото: тг-канал Олега Синєгубова/Харківська ОВА Наслідки обстрілу Харкова

Станом на 15:13 було відомо про одну загиблу жінку та 52 поранених, серед яких є маленькі діти. У потерпілих дітей – вибухові травми, забої, акубаротравми, гострі реакції на стрес.

За даними поліції, ударів ворог завдав "Іскандерами".

Ракетним ударам передувала атака безпілотниками. Вибухи лунали, зокрема, в Києві, минулося без потерпілих, зафіксовано падіння уламків на відкритій місцевості.

"У ніч на 2 січня 2024 року окупанти атакували 35-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з мису Чауда – Крим та району Приморсько-Ахтарськ – рф. Усі ворожі ударні БпЛА знищено силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України", – повідомили в Повітряних силах.

Реакція сусідів та дипломатів

Варшава й американські союзники через інтенсивний ракетний обстріл України з боку Росії підняли у повітря дві пари винищувачів F-16, повідомило Оперативне командування ЗС Польщі в мережі X.

"Для гарантування безпеки повітряного простору Польщі було задіяно дві пари винищувачів F-16 і авіазаправник союзників. Близько 6:45 (за київським часом) стартувала американська пара, що дислокується на авіабазі Ласк, а близько 7:15 стартувала польська пара з авіабази Кшесіни",- йдеться в повідомленні.

Президентка Молдови Мая Санду після серії нових ракетник атак Росії на українські міста наголосила на вирішальності безперервної міжнародної підтримки України.

"На початку 2024 року жорстокі атаки Росії на українські міста продовжуються, спричиняючи смерть і руйнування. Молдова рішуче засуджує цю агресію і твердо стоїть на боці України", – зазначила Санду.

Президент Литви Гітанас Науседа закликав західних партнерів не зволікати і передати негайно Україні більше систем ППО.

"Сьогоднішній день кияни знову почали свій ранок з авіаударів Росії по їхніх домівках. Загибель мирного населення, руйнування та тероризм Кремля триває. Українці творять чудеса з протиповітряною обороною, яку надав Захід, але їм потрібно більше. Системи ППО для оборони України негайно!", — закликав Науседа.

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк у відповідь на російські атаки закликала підтримати Україну зараз, щоб зупинити Володимира Путіна.

"Путін зустрічає 2024 рік, запускаючи ракети по Києву і по всій країні, в той час як мільйони українців ховаються від холоду. Сьогодні вранці в Києві лунали гучні вибухи. Дуже важливо підтримати Україну зараз, щоб зупинити Путіна", - написала Брінк у Twitter (Х).

До слова, під час ранкової масованої ракетної атаки РФ на Україну уламки російської ракети впали поблизу посольства США в Києві. На щастя, в цьому районі ніхто не постраждав.

Посол Естонії в Україні Аннелі Кольк закликала якнайшвидше озброїти Україну, аби протистояти російській агресії.

"Вибухи у Києві дедалі гучніші. Місто вкрите чорним димом. Знову в укритті, втретє цього року. Терористична Росія - боягуз, який цілить у мирне населення. Ми повинні якнайшвидше озброїти Україну, вони здатні зупинити Росію зараз", - зазначила Кольк.

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила чергову масовану атаку Росії на Україну, яка відбулася зранку 2 січня.

"Безперервні атаки Росії проти України є неприйнятними. Навмисні обстріли цивільних осіб або цивільних об'єктів є воєнними злочинами і серйозними порушеннями міжнародного права Ради Європи", - написала Пейчинович-Бурич.

Обурення діями Росії і підтримку Україні висловили й деякі інші європейські лідери.