Глава держави зазначив, що «Петріоти», «айріси», «насамси» – кожна така система врятувала вже щонайменше сотні життів.

Президент Володимир Зеленський відреагував на ранкову ракетну атаку росіян і заявив, що за кожне забране життя Росія відповідатиме.

“2 січня 24-го року – і знову удар російських нелюдів. Майже сто ракет різних типів. Щонайменше 70 ракет збито. З них майже 60 – у районі Києва. Жорсткі удари були й по Харкову. Зараз триває ліквідація наслідків”, – сказав Зеленський.

Він зазначив, що всім постраждалим надається допомога.

“Петріоти, “айріси”, “насамси” – кожна така система врятувала вже щонайменше сотні життів. А за кожне забране життя Росія відповідатиме”, – наголосив глава держави.