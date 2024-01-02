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За кожне забране життя Росія відповідатиме, – Зеленський

Глава держави зазначив, що «Петріоти», «айріси», «насамси» – кожна така система врятувала вже щонайменше сотні життів.

За кожне забране життя Росія відповідатиме, – Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський відреагував на ранкову ракетну атаку росіян і заявив, що за кожне забране життя Росія відповідатиме.

“2 січня 24-го року – і знову удар російських нелюдів. Майже сто ракет різних типів. Щонайменше 70 ракет збито. З них майже 60 – у районі Києва. Жорсткі удари були й по Харкову. Зараз триває ліквідація наслідків”, – сказав Зеленський. 

Він зазначив, що всім постраждалим надається допомога.  

“Петріоти, “айріси”, “насамси” – кожна така система врятувала вже щонайменше сотні життів. А за кожне забране життя Росія відповідатиме”, – наголосив глава держави. 

 

  • Сьогодні вранці російська армія після нічної дронової атаки на Україну запустила ракети. На столицю окупанти випустили декілька типів ракет, зокрема "Кинджали". Над Києвом збито більше 60 російських ракет Х-101 та 10 "Кинджалів".
  • Раніше компанія ДТЕК повідомила, що на Київщині після обстрілів відсутнє світло в Бучанському і Вишгородському районах. Також перебої з електрикою в п'ятьох районах столиці. Крім того, у столиці у деяких районах припинилось постачання води.
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