Президент Володимир Зеленський відреагував на ранкову ракетну атаку росіян і заявив, що за кожне забране життя Росія відповідатиме.
“2 січня 24-го року – і знову удар російських нелюдів. Майже сто ракет різних типів. Щонайменше 70 ракет збито. З них майже 60 – у районі Києва. Жорсткі удари були й по Харкову. Зараз триває ліквідація наслідків”, – сказав Зеленський.
Він зазначив, що всім постраждалим надається допомога.
“Петріоти, “айріси”, “насамси” – кожна така система врятувала вже щонайменше сотні життів. А за кожне забране життя Росія відповідатиме”, – наголосив глава держави.
- Сьогодні вранці російська армія після нічної дронової атаки на Україну запустила ракети. На столицю окупанти випустили декілька типів ракет, зокрема "Кинджали". Над Києвом збито більше 60 російських ракет Х-101 та 10 "Кинджалів".
- Раніше компанія ДТЕК повідомила, що на Київщині після обстрілів відсутнє світло в Бучанському і Вишгородському районах. Також перебої з електрикою в п'ятьох районах столиці. Крім того, у столиці у деяких районах припинилось постачання води.