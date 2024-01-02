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Окупанти активізували бойову роботу авіації, – Тарнавський

За минулу добу зафіксовано 35 ворожих авіаударів.

Окупанти активізували бойову роботу авіації, – Тарнавський
Ілюстративне фото: російський Су-34
Фото: Telegram/СтратКом

Бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що окупанти зменшили кількість боєзіткнень, натомість активізували бойову роботу авіації - 35 авіаударів за минулу добу. 

Також генерал повідомив, що українські воїни знищили дві російські РСЗВ БМ-21 "Град" та зенітний ракетний комплекс "Бук-М1".

В операційній зоні ОСУВ Таврія ворог провів 26 бойових зіткнень та здійснив 823 артобстріли.

Загальні втрати противника минулої доби склали 357 осіб та 50 одиниць військової техніки. Зокрема, 3 танки, 3 ББМ, 5 артсистем, 2 РСЗВ, 1 засіб ППО, 20 БпЛА, 10 автомобілів та 3 одиниці спецтехніки. Знищили 3 склади боєприпасів та 2 інших важливих об'єкти ворога. 

Зазначимо, що в кінці грудня після втрати декількох винищувачів Росія різко зменшила атаки керованими авіабомбами на півдні України. Натомість ворог почав активніше використовувати дрони, зокрема, навпроти Кінбурнської коси.

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