Росія випустила 99 ракет. ППО збила всі "Кинджали" і "Калібри" та 59 ракет Х, – Залужний

Уночі 2 січня російська армія повторила масовану атаку засобами повітряного нападу різних типів, як це було кілька днів тому – 29 грудня 2023 року. Основним напрямком удару став Київ.
Ворог атакував цивільну та критичну інфраструктуру, промислові та військові об’єкти. Запустив 35 "шахедів" і близько 99 ракет, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Усі 35 ударних БпЛА Shahed-136/131 було знищено. Після цього вранці РФ застосувала стратегічну авіацію – бомбардувальники Ту-95МС. 16 літаків вийшли на рубежі пуску близько 6.00 і запустили не менше 70 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.
"Із 07.30 було зафіксовано пуски десяти аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» із винищувачів МіГ-31К", – повідомив Залужний.
Також противник атакував із моря трьома крилатими ракетами "Калібр", а з півночі – 12-ма ракетами, які летіли по балістичній траєкторії типу Іскандер-М/С-300/С-400.
Із літаків тактичної авіації Су-35 застосовано чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П.
За попередніми результатами противник застосував 99 засобів повітряного нападу – ракет різних типів.
Знищено 72 повітряні цілі:
- 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал"
- 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55
- 3 із 3 крилаті ракети "Калібр"
Залужний подякував захисникам за роботу.
- Станом на 12 годину відомо про чотирьох жертв: двох у Київській області, одну в Києві і одну в Харкові, ще понад 100 людей поранені.