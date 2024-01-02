Ракетна атака: Кулеба закликав країни-партнери прискорити постачання Україні систем ППО та далекобійних ракет

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав іноземні держави рішуче відреагувати на чергову російську терористичну атаку вжиттям комплексу заходів:

прискорення постачання Україні додаткових систем ППО, бойових дронів усіх типів, далекобійних ракет з радіусом дії 300+ кілометрів;

ухвалення рішення про передачу заморожених російських активів для потреб України;

припинення контактів із російськими дипломатами у відповідних столицях та міжнародних організаціях.

“Терористичний режим в Москві має відчути, що міжнародна спільнота не буде закривати очі на вбивства мирного українського населення та руйнування української критичної інфраструктури”, - йдеться у заяві.