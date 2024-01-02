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Ракетна атака: Кулеба закликав країни-партнери прискорити постачання Україні систем ППО та далекобійних ракет

Також глава українського МЗС закликав пришвидшити передачу Україні заморожених російських активів і припинити контакти із російськими дипломатами.

Ракетна атака: Кулеба закликав країни-партнери прискорити постачання Україні систем ППО та далекобійних ракет
Дмитро Кулеба
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав іноземні держави рішуче відреагувати на чергову російську терористичну атаку вжиттям комплексу заходів:

  • прискорення постачання Україні додаткових систем ППО, бойових дронів усіх типів, далекобійних ракет з радіусом дії 300+ кілометрів;
  • ухвалення рішення про передачу заморожених російських активів для потреб України;
  • припинення контактів із російськими дипломатами у відповідних столицях та міжнародних організаціях.

 

“Терористичний режим в Москві має відчути, що міжнародна спільнота не буде закривати очі на вбивства мирного українського населення та руйнування української критичної інфраструктури”, - йдеться у заяві.

  • Сьогодні вранці російська армія після нічної дронової атаки на Україну запустила ракети. На столицю окупанти випустили декілька типів ракет, зокрема "Кинджали". Над Києвом збито більше 60 російських ракет Х-101 та 10 "Кинджалів".
  • У Київській області внаслідок атаки загинули двоє, 16 поранені. У Вишневому пошкоджено багатоповерхівки.
  • Раніше компанія ДТЕК повідомила, що на Київщині після обстрілів відсутнє світло в Бучанському і Вишгородському районах. Також перебої з електрикою в п'ятьох районах столиці. Крім того, у столиці у деяких районах припинилось постачання води.
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