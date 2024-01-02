Ракетна атака: Кулеба закликав країни-партнери прискорити постачання Україні систем ППО та далекобійних ракет

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав іноземні держави рішуче відреагувати на чергову російську терористичну атаку вжиттям комплексу заходів:
- прискорення постачання Україні додаткових систем ППО, бойових дронів усіх типів, далекобійних ракет з радіусом дії 300+ кілометрів;
- ухвалення рішення про передачу заморожених російських активів для потреб України;
- припинення контактів із російськими дипломатами у відповідних столицях та міжнародних організаціях.
“Терористичний режим в Москві має відчути, що міжнародна спільнота не буде закривати очі на вбивства мирного українського населення та руйнування української критичної інфраструктури”, - йдеться у заяві.
- Сьогодні вранці російська армія після нічної дронової атаки на Україну запустила ракети. На столицю окупанти випустили декілька типів ракет, зокрема "Кинджали". Над Києвом збито більше 60 російських ракет Х-101 та 10 "Кинджалів".
- У Київській області внаслідок атаки загинули двоє, 16 поранені. У Вишневому пошкоджено багатоповерхівки.
- Раніше компанія ДТЕК повідомила, що на Київщині після обстрілів відсутнє світло в Бучанському і Вишгородському районах. Також перебої з електрикою в п'ятьох районах столиці. Крім того, у столиці у деяких районах припинилось постачання води.