У Харкові внаслідок російських ударів пошкоджено газопровід і тепломагістраль

Станом на 10:00 відомо про 33 пошкоджених житлові будинки, в одному відійшла тримальна стіна.

Унаслідок ранкових ракетних ударів по центру Харкова кілька будинків залишилися без опалення, у мікрорайоні є проблеми з газо- та електропостачанням.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Було пошкоджено магістральний газопровід, стався вибух. Станом на зараз витік газу локалізували. Також було пошкоджено теплову магістраль. Зараз наші комунальні служби працюють над тим, щоб оперативно усунути пошкодження, бо вночі очікуємо зниження температури. Урім цього, є будинок із дуже серйозними пошкодженнями. Зараз будівельники працюють над можливістю збереження цієї будівлі, бо там відійшла тримальна стіна", - йдеться в повідомленні.

Станом на 10:00 виявлено 33 житлові будинки, пошкоджені внаслідок сьогоднішніх ударів. У квартирах і місцях загального користування вибито близько 170 вікон, а також пошкоджено дві покрівлі. Обстеження будівель триває, кількість виявлених пошкоджень може збільшитися.

За словами Терехова, усіх, хто цього потребує, розселяють до гуртожитків.

Співробітники поліції будуть цілодобово охороняти усі пошкоджені будинки, повідомив начальник Головного управління Нацполіції області Володимир Тимошко.