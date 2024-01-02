Головне за ніч та ранок вівторка, 2 січня: масована атака на Київ та Харків, бої під Авдіївкою та Бахмутом, вибухи під Воронежем

Уранці 2 січня російська армія після нічної дронової атаки запустила на Україну ракети. Загинули щонайменше четверо людей: двоє в Київській області, одна в Києві і одна в Харкові. Поранені понад 90. Вибухи пролунали в Харкові та в Києві. На столицю окупанти випустили декілька типів ракет, зокрема "Кинджали". Тривога тривала з 5:59 до 9:49.

У столиці є пошкодження в кількох районах, місто частково без світла і води.

Станом на 11 годину відомо про одну загиблу і понад 30 поранених. 32 людини ушпиталені.

Загалом над Києвом збито більше 60 російських ракет Х-101 та 10 "Кинджалів, повідомила КВМА.

Фото: тг-канал Олега Синєгубова/Харківська ОВА Наслідки обстрілу Харкова

Понад 40 поранених у Харкові, де також загинула людина.

По Харкову росіяни завдали мінімум чотирьох ударів.

У Київській області загинули двоє людей у Фастівському районі. Ще 11 мешканців області поранені. У Вишневому пошкоджено п'ять багатоповерхівок, є руйнування приватних будинків в інших населених пунктах.

Фото: Офіційний Telegram-канал Київської ОВА Обстріли Вишневого

Станом на 6:43 ракети було зафіксовано в районі Переяслава Київської області, а також група ракет на межі Черкаської та Київської областей, курс західний. Окрім того, ракети летіли на Кропивницький і Черкаську область.

До ракет окупанти вдарили безпілотниками. Вибухи лунали зокрема в Києві – там минулося без потерпілих, зафіксовано падіння уламків на відкритій місцевості.

"У ніч на 2 січня 2024 року окупанти атакували 35-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з мису Чауда – Крим та району Приморсько-Ахтарськ – рф. Усі ворожі ударні БпЛА знищено силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України", – повідомили в Повітряних силах.

Унаслідок російської атаки 2 січня загинули четверо людей, поранені понад 100. Зараз триває ліквідація наслідків чергового російського удару. Загиблі є мешканцями Києва і області та Харкова, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Уже третю добу наші воїни ППО роблять неймовірну роботу. Із 31 грудня російські нелюди застосували вже близько 170 «шахедів» і десятки ракет різних типів. Абсолютна більшість із них була спрямована по цивільних обʼєктах. Я дякую всім партнерам, які допомагають у зміцненні нашого повітряного щита. І очевидно, що це допомагає рятувати сотні життів щодня і щоночі, які були б забрані російським терором, якби не «петріоти» та інші захисні системи", – сказав Зеленський.

Зі свого боку командувач Повітряних сил Олещук повідомив, що сьогодні вночі ворог фактично повторив атаку 29 грудня, як за типами ракет, так і за кількістю засобів повітряного нападу. Точну кількість збитих ракет поки не називають, але лише над Києвом, за даними КМВА, їх збили близько 70.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що вночі 2 січня російська армія повторила масовану атаку засобами повітряного нападу різних типів, як це було кілька днів тому – 29 грудня 2023 року. Основним напрямком удару став Київ.

Ворог атакував цивільну та критичну інфраструктуру, промислові та військові об’єкти. Запустив 35 "шахедів" і близько 99 ракет. Усі 35 ударних БпЛА Shahed-136/131 було знищено. Після цього вранці РФ застосувала стратегічну авіацію – бомбардувальники Ту-95МС. 16 літаків вийшли на рубежі пуску близько 6.00 і запустили не менше 70 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-

"Із 07.30 було зафіксовано пуски десяти аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» із винищувачів МіГ-31К", – повідомив Залужний.

Також противник атакував із моря трьома крилатими ракетами "Калібр", а з півночі – 12-ма ракетами, які летіли по балістичній траєкторії, типу Іскандер-М/С-300/С-400.

Із літаків тактичної авіації Су-35 застосовано чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П.

За попередніми результатами, противник застосував 99 засобів повітряного нападу – ракет різних типів. Знищено 72 повітряні цілі: 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 3 із 3 крилаті ракети "Калібр".

Залужний подякував захисникам за роботу.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 64 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав 1 ракетного та 113 авіаційних ударів, здійснив 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, цивільна та промислова інфраструктура.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 10 атак противника в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони минулої доби відбили 4 атаки ворога поблизу Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 19 атак в районах Первомайського та Невельського.

Наша авіація завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 6 артилерійських систем, 3 засоби протиповітряної оборони та пункту управління ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 2 січня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 810 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 360 820 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Одна з російських ракет, запущених по Україні, збилася з курсу і впала в одному з сіл Воронезької області.

Про це повідомляють російські місцеві телеграм-канали. На відео видно, що пошкоджено будинки та інші споруди. Канали пишуть, що ракета Х-101, яка запускалась з Каспійського регіону, впала в селі Петропавлівка. За словами місцевих жителів, ракета впала о 8:38 за місцевим часом.

Губернатор області Олександр Гусєв підтвердив падіння ракети. Він назвав це "аварійним сходженням боєприпасу" і запевняє, що "все під контролем".

"Шановні жителі Воронезької області, сьогодні зафіксовано аварійне сходження нашого боєприпасу в Острогозькому районі. Обійшлося без постраждалих, але руйнування зафіксовано, попередньо, у семи домоволодіннях. У них можуть бути пошкоджені скління та покрівля, що несуть конструкції. Інформація уточнюється. На місці працює оперативна група",- написав він у Telegram.

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