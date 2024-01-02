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Кримські партизани виявили системи С-400 біля Керченського мосту

Системи ППО прикривають кримський міст.

Кримські партизани виявили системи С-400 біля Керченського мосту
Фото: АТЕШ

Партизани руху "АТЕШ" виявили системи ППО С-400 біля Керченського мосту в окупованому Криму, які повинні захищати міст.

Відповідні фото та відео розміщення ворожих систем ППО "АТЕШ" опублікували в Telegram.

Партизани виявили два розміщені розрахунки систем С-400 Збройних сил РФ біля Керченського мосту. Таким чином окупанти намагаються захиститися від крилатих ракет ЗСУ.

Так, в одному місці розміщені ЗРПК "Панцир С1/2" і пускову установку С-400, а в іншому три пускові С-400. 

У заяві кримських партизанського руху ідеться, що масове знищення військових цілей росіян буде відповіддю на російський ракетний терор по мирних українських містах.

Інформацію про знаходження систем ППО вже передали Силам оборони України.

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