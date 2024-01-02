"Для підготовки нових ракетних атак РФ може вистачити кількох днів", — Ігнат

Для підготовки нової ракетної атаки теоретично Росії може знадобитися кілька днів. Про це в ефірі телеканалу "Київ24" повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат.

"Для підготовки, думаю, достатньо тих кілька днів, спланувати, якщо в них вже є шаблон певний... Кожна ракета програмується, "забивається" її маршрут, де їй повернути направо, наліво, де піднятися і де і в який час вийти на удар. Це технологічний виріб, який програмується відповідними спеціалістами. Питання в ракетах. Скільки вони собі можуть дозволити випустити наступного, наступного й наступного разу. І чи зможуть вони поповнити цей запас", — зазначає полковник.

Ігнат підкреслює, "умом расію нє панять", адже як і тоді (29 грудня, ред.) і зараз (2 січня, ред.) вони перейшли в недоторканний запас ракет, і зараз продовжують це робити.