Люди не постраждали.

Увечері, 4 січня, у Баштанському районі внаслідок влучання БпЛА типу «Shahed 131/136» відбулось займання складів на території агропідприємства, яке було оперативно ліквідовано.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Крім того, пошкодження отримала будівля дитячого садочку, сільський будинок культури та приватні будинки.

Люди не постраждали.

Також вночі росіяни вдарили безпілотниками по модульному містечку в Херсонській області. Одного чоловіка вдалося госпіталізувати, ще одному надали допомогу на місці. Решту врятувало укриття.