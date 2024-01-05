​Окупанти евакуюють з-під Севастополя 100 осіб через "знищення ракети"

Зазначається, що евакуація знадобилася "після атаки ЗСУ на Севастополь", що відбулася 4 січня.

У селі Чорноріччя біля Севастополя окупаційна російська влада евакуює близько 100 людей через знищення частини ракети.

Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на самопроголошеного "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва.

Зазначається, що евакуація знадобилася "після атаки ЗСУ на Севастополь", що відбулася 4 січня.

Частину ракети почнуть вивозити вранці 5 січня.

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