Росія намагається отримати більше балістичних ракет для ударів по Україні, бо вони краще обходять ППО, - ​ISW

Українська ППО з 29 грудня перехопила 149 із заявлених 166 російських крилатих ракет, і лише кілька балістичних.

Росія посилює спроби отримати балістичні ракети з-за кордону, оскільки за деяких обставин вони більш ефективні.

Про це йдеться в звіті Інституту дослідження війни від 4 січня, передає "Радіо Свобода".

Аналітики вказують на те, що армія Росії регулярно використовує балістичні ракети малої дальності для ударів по українських містах ближче до лінії фронту, і вони, схоже, більш ефективні для подолання або обходу української протиповітряної оборони.

Українська протиповітряна оборона перехопила 149 із заявлених 166 російських крилатих ракет під час інтенсивних атак з 29 грудня 2023 року. Однак, за цей же період було перехоплено лише кілька балістичних ракет.

"Російські війська перепрофілювали ракети протиповітряної оборони С-300 і С-400 для завдання ударів по сухопутним цілям в Україні, і українські посадовці визнали, що українській ППО важко перехопити ці нестандартні ракетні атаки за допомогою власних систем С-300 і С-400", – йдеться в тексті.

Аналітики також вказують на те, що українським військовим важче перехоплювати балістичні ракети "Іскандер" під час останніх ударів, хоча вони перехопили всі ракети "Іскандер-М" або С-300/С-400, які російські сили запустили по Києву 12 грудня. Крім того, система ППО перехопила всі 10 ракет "Кинджал", які російські сили запустили по Україні 2 січня, за допомогою наданих заходом систем Patriot. Відтак, наголошують у ISW, ефективність російських балістичних ракет частково залежить від конфігурації "парасольки" протиповітряної оборони України.

Інститут припускає, що відносна успішність ударів балістичними ракетами може спонукати Росію активніше шукати їх за кордоном. ISW наводить дані, за якими російський оборонний комплекс може виробляти близько 42 "Іскандерів" і чотирьох "Кинджалів" на місяць.

Зазначається, що російська оборонно-промислова база не може виробляти балістичні ракети в масштабах, необхідних для постійної ударної кампанії в Україні. Тому агресору, ймовірно, доведеться купувати балістичні ракети з-за кордону.